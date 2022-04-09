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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قبل غلق باب التقدم.. تعرف على الأوراق المطلوبة للإعلان الموحد لخطة البعثات

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلن مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس  عن غلق باب التقدم للإعلان الموحد لخطه البعثات الاثنين القادم الموافق الحادي عشر من أبريل الحالي.


وكان قد  أعلن مكتب رعاية المبعوثين عن إفادة الإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالى المصرية وبشراكة الوكالة اليابانية للتعاون الدولى JICA بشأن الاعلان عن البرنامج السنوى الموحد (الجزء الثانى) لخطة البعثات للعام الخامس 2021/2022 من الخطة الخمسية الثامنه 2017ـ 2022 والذى يضم برنامج المبادره المصريه اليابانيه للتعليم EJEP مع الجانب الياباني.

يمكن التقدم من خلال هذا الإعلان إلي إحدي البرامج التالية: 
* بعثة خارجية للدكتوراه:-  منحة الدكتوراه للحصول على الشهادة من احدى المؤسسات التعليمية بدولة من دول العالم ومدتها تتراوح من 3 سنوات الى 4 سنوات كحد اقصى وفقاً للدوله الموفد اليها والتخصص ولا تتضمن دراسة مقررات خاصة بالماجستير (وتشمل التخصصات الإكلينيكية فى المجال الطبى)
* بعثه اشراف مشترك: – تمنح الفرصة لقضاء عام للقيام بالأبحاث فى إحدى مؤسسات التعليم العالى بدولة من دولة العالم للمصريين الذين يقومون حالياً بإعداد الدكتوراه بجامعة حكومية مصرية. 
* مهمة علمية: – لاجراء ابحاث ما بعد الدكتوراه (Post-Doctoral) ـ تبادل علمى ـ زيارات مدارس علمية ـ زيارات معامل ـ كتابة مشروع ) ومدتها بحد أقصى 6 شهور
* الماجستير: – منحة للحصول على شهادة الماجستير من إحدى المؤسسات التعليمية بدولة من دول العالم ومدتها عام قابل للمد عام آخر كحد أقصى
* جمع مادة علمية للماجستير: – منحه لجمع المادة العلمية لدرجة الماجستير المسجل لها بالوطن باحدى الجامعات المصريه ومدتها عام بالجامعات اليابانية.

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المجالات المتاحة للتقدم لجميع أنواع الايفاد:ـ
* محور الطاقة 
* محور المياه 
* محور العلوم الطبية والصحة 
* محور الزراعة والأمن الغذاء 
*محور البيئة 
* محور تقنيات الصناعة الاستراتيجية 
* محور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والفضاء 
* محور تطوير التعليم والتعلم 
* محور الاستثمار والتجارة والنقل 
* محور العلوم الاجتماعية والانسانية والفنون

لمزيد من المعلومات عن الشروط وللتعرف علي طريقة التقدم، نرجوا من سيادتكم الأطلاع علي تفاصيل الإعلان من خلال زيارة الموقع التالي: https://bit.ly/3sDJcCn 
علي السادة الراغبين في التقدم، سرعة تجهيز الأوراق المطلوبة والتقدم الكترونيا قبل غلق باب التقدم الاثنين القادم.

والجدير بالذكر تقدم الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والسادة أعضاء هيئة التدريس، بخالص التهنئة أعضاء هيئة التدريس الحاصلين علي جوائز الدولة المختلفة وهم: 


الدكتور ضياء عبد المجــيد خليـل الأستاذ المتفرغ بكلية الهندسـة ــ جامعة عين شمـس جائزة الدولة التقديرية فى العلوم الهندسية 2021
  الدكتورة  منــال حمدى محمود السيد أستاذ بكلية الطب ــ جامعة  عين شمس علي جائزة الدولة التقديرية في العلوم  التكنولوجية المتقدمة في مجال العلوم الطبية.
الدكتورة رانيا محمد حافظ محمد حتحوت الأستاذ بكلية الصيدلة ــ جامعة عين شمس جائزة التفوق في مجال العلوم التكنولوجية 
الدكتورة هالة رشاد احمد محمود الأستاذ المساعد بكلية العلوم علي جائزة الدولة التشجيعية في مجال العلوم الكيميائية 
الدكتور أحمد محمد مصطـفى إبراهيم المدرس بكلية الزراعة ــ جامعة عين شمس جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة لعام 2021 في مجال العلوم الزراعـية 
الدكتورة وسام حمدى عبد السلام منصـور أستاذ مساعد بكلية الصيدلة  جامعة عين شمس في مجال العلوم الطبيــة  

كما حصل الدكتور أيمـن فـــريد أبو حـديد الأستاذ المتفرغ بمعهد الدراسات العليا والبحـوث جامعة عين شمس علي جائزة الرواد فى مجال العلوم الزراعـية.

مكتب رعاية المبعوثين جامعة عين شمس الادارة المركزية للبعثات وزارة التعليم العالى المصرية المبادره المصريه اليابانيه للتعليم Jobs Education

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