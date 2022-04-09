أول بقايا حيوانات قتلت بسبب الفضائيين.. دراسة مثيرة للجدل

اكتشف العلماء ساق ديناصور تم حفظها بطريقة مثالية حافظت على تركيبتها كاملة بالجلد، ليعد واحدا من سلسلة الاكتشافات الرائعة بموقع أحافير تانيس في ولاية "نورث داكوتا" الأمريكية.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، ليست حالتهم الرائعة فقط هي التي لفتت الأنظار، بل أوضح العلماء أن الديناصور قُتل ودُفن في يوم واحد، مؤكدين على أن وفاته ناتجة عن كويكب عملاق ضرب الأرض.

كذلك اتضح أن يوم قتلهم مميزا، إذ مضى عليه 66 مليون سنة عندما انتهى عهد الديناصورات وبدأ ظهور الثدييات، مع العثور على عدد قليل جدًا من بقايا الديناصورات في الصخور التي تسجل حتى بضعة آلاف من السنين الأخيرة قبل الاصطدام.

بالإضافة إلى ساق الديناصور، تم العثور على حفريات أسماك، وسلحفاة أحفورية، بالإضافة إلى بقايا الثدييات الصغيرة والجحور التي صنعوها.

كويكب من الفضاء

ويعد العثور على هذه الحفريات دليلا على أن صخرة فضائية يبلغ عرضها حوالي 12 كيلومترًا ضربت كوكب الأرض وتسببت في آخر انقراض جماعي، بالإضافة إلى ذلك تم تحديد الموقع في خليج المكسيك ، بالقرب من شبه جزيرة يوكاتان، على بعد حوالي 3000 كيلومتر من تانيس.

ويبدو أن بقايا الحيوانات والنباتات قد انتقلت معًا في مكب للرواسب بفعل موجات من مياه النهر التي ضربتها هزات أرضية، ويتضح ذلك عبر العثور على عدد من حفريات الأسماك، وتم ربط الكريات كيميائيًا وعن طريق الإشعاع بموقع التأثير المكسيكي ، وفي اثنين من الجسيمات المسترجعة من راتنج الأشجار المحفوظ، توجد أيضًا شوائب صغيرة تشير إلى أن أصل الانفجار من خارج الأرض.

وقال البروفيسور ديفيد: ""لقد تمكنا من تحديد تركيب تلك المادة، وجميع الأدلة وكل البيانات الكيميائية، من تلك الدراسة تشير بقوة إلى أننا ننظر إلى قطعة من كويكب ضخم؛ وهو الكويكب الذي أنهى حياة الديناصورات ".

كانت قد ظهرت منطقة تانيس والقضايا المتعلقة بها لأول مرة في مجلة نيويوركر في عام 2019، وتسبب هذا في ضجة في ذلك الوقت.