"هوبا": غنيت حجرين على الشيشة لتوعية المجتمع والابتعاد عن التدخين

قال المطرب الشعبي "هوبا" ، " مستحيل أغني مهرجانات أو أقول كلمات أغاني تسيء إلى إسمي وتاريخي بحب احترم نفسي بعد ما الدنيا هاصت دلوقتي"، مضيفا: الموضة الحالية المؤدي المهرجانات الكلمات المسفة لصناعة التريند".

وتابع المطرب الشعبي هوبا خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، عندما غنيت حجرين على الشيشة كنت أريد توعية المجتمع للابتعاد عن التدخين".

تابع المطرب الشعبي هوبا، "سعد الصغير كان يتعمد أخذ أعضاء فرقتي لعرقلة مسيرتي ونجاحي "كان بيني وبينه تار وأخد حقي منه أول لما ربنا كرمني وأغنية حجرين على الشيشة نجحت أخدت كل فرقته معايا في الشغل".