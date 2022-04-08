هوبا عن أغاني المهرجانات: كلماتها سيئة.. لكن بعضهم أصواتهم حلوة

قال المطرب الشعبي هوبا، إن مشكلة أغاني المهرجانات تمكن في الكلمات التي يؤديها المغنيين، موضحا أن منهم من هو صوته مناسب أو جيد للغناء، ومنهم حسن شاكوش، والذي له جمهور يعجبه صوته.

وأضاف هوبا خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن أغاني المهرجانات رغم أنها قد تحمل كلمات مسيئة إلا أنها لم تكن سببا في عدم ظهور عدد كبير من المطربين الشعبيين، موضحا أن المطرب حكيم اختفى لفترة حين ظهر المطربين الشعبيين بسبب متابعته أو دراسته للوضع الفني، وليس بسبب تأثيرهم عليه.

وفي سياق آخر، قال "هوبا" إنه بعد عودته من العمرة رفقة زوجته- التي كانت منتقبة حينها-؛ طالبها بخلع النقاب، بسبب مشكلة حدثت، موضحا أن الحجاب هو الأفضل، وهو الزي الشرعي دون النقاب.

وأشار إلى أن زوجته كانت متمسكة بالنقاب، ثم نفذت طلبه وخلعته.