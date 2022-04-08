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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المطرب هوبا ينفي حقيقة زواجه من غادة عبدالرازق.. السر في الصورة

هوبا وغادة عبد الرازق
هوبا وغادة عبد الرازق

نفى المطرب الشعبي هوبا، ما تم تداوله بشأن زواجه من الفنانة غادة عبدالرازق بعد انتشار صورة طريفة تجمعهما سويا منذ فترة، وقال مازحا: "أنا كنت زوجها السادس بعد أزواجها الخمسة في مسلسل زهرة وأزواجها الخمسة".


وقال هوبا خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن الصورة كانت في أحد اللقاءات بينهما في شهر رمضان ببرنامج "دعوة على السحور" من تقديم الإعلامية بوسي شلبي، موضحا أنهما استقبلا الخبر بالضحك، مؤكدا أنهما "وش السعد على بعض"، ولم تؤثر تلك الشائعات على علاقتهما سويا.


وأضاف المطرب هوبا أنه شارك في حفل تخرج روتانا ابنة الفنانة غادة عبدالرازق، موضحا أن الحفلة كان يضم نجوم كبيرة مثل تامر حسني وحكيم وعدد آخر.

المطرب الشعبي هوبا مسلسل زهرة وأزواجها الخمسة الفنانة غادة عبدالرازق محمد موسى شهر رمضان

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