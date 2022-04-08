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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"هوبا": سعد الصغير يُجيد الرقص عن الغناء

المطرب الشعبي هوبا
المطرب الشعبي "هوبا"

قال المطرب الشعبي "هوبا"،  إن المطرب سعد الصغير يجيد رقص عن الغناء "وفي بعض الحاجات بيغنيها حلو" ، لافتا أنه كان يتعمد أخذ أعضاء فرقتي لعرقلة مسيرته الفنية ونجاحه: "كان بيني  وبينه تار وأخدت حقي منه أول لما ربنا كرمني وأغنية حجرين على الشيشة نجحت أخدت كل فرقته معايا في الشغل".

وتابع المطرب الشعبي هوبا خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، "معرفش أرقص زي سعد الصغير، اتصالحنا في حفلة في تونس بمناسبة رأس السنة وقولت للأستاذ خليل المتعهد مش هركب معاه الطيارة وهو سافر إلى تونس قبلي بيوم وجالي أوضتي وصالحني".  

تابع المطرب الشعبي هوبا، "عندما غنيت حجرين على الشيشة كنت أريد توعية المجتمع للابتعاد عن التدخين"، مضيفا: "مستحيل  أغني مهرجانات أو أقول كلمات أغاني تسيء إلى إسمي وتاريخي بحب احترم نفسي بعد ما الدنيا هاصت دلوقتي"، مضيفا: الموضة الحالية المؤدي المهرجانات الكلمات المسفة لصناعة التريند".

المطرب سعد الصغير الإعلامي محمد موسى سعد الصغير حجرين على الشيشة مهرجانات

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