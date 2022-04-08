هوبا: قرار وقف مؤدي المهرجانات جاء بوقته.. "الوضع كان رايح في داهية"

قال المطرب الشعبي هوبا، في تعليقه على صورته التي يظهر فيها وهو يقبل يد المطرب الشعبي الكبير أحمد عدوية، إن "دا شرف ليا أعمل كده، وعدوية حلم من أحلامي، وكنت وقتها في منزله خلال حفلة عيد ميلاده".



وأضاف هوبا خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه هناك عدد من مؤدي المهرجانات لا يحترمون الفن أو رموز الكبار، موضحا أنه إذا رأى أيا منهم في أي مكان لا يوجه له التحية ويتجاهله تماما، وذلك لأن لا يحترم من يفعل ذلك.



وتابع هوبا، إن قرار نقابة الموسيقيين بوقف 19 من مؤدي المهرجانات كان صحيحا تماما، لأن الوضع الغنائي أو الموسيقي "كان رايح في داهية"، موضحا أن النقابة وأعضاء مجلس النقابة يقومون بدور كبير في مواجهة مثل هذه الشخصيات.