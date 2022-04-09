الجيش اليمني: 108 خروقات حوثية للهدنة الأممية في يومها السادس

قالت قوات الجيش اليمني، الجمعة إن مليشيا الحوثي الانقلابية تواصل تصعيد خروقاتها للهدنة الأممية المعلنة لليوم السادس على التوالي، في كافة جبهات القتال بمحافظات الحديدة وتعز والضالع وحجة والجوف ومأرب.

وكشف المركز الإعلامي للجيش اليمني، في بيان، عن ارتكاب المليشيا الحوثية 108 خرق للهدنة، الخميس، منها 29 انتهاكاً في جبهات محور تعز ، و24 في جبهات مأرب الجنوبية والغربية والشمالية الغربية، و24 غرب حجّة، و23 في محوري البرح غرب تعز وحيس بالحديدة، إضافة إلى 5 خروقات في جبهات شرق الجوف، وثلاثة خروقات في جبهتي مريس وبتار بالضالع.

وأوضح أن الخروقات تنوّعت بين استهداف مواقع القوات الحكومية بسلاح المدفعية والعيارات المختلفة، واستهداف مواقع بالطائرات المسيّرة وبالأخص في جبهات جنوب وغرب مأرب، وكذا نشر قناصين أمام مواقع لقوات الجيش في عدّة جبهات وخصوصاً غرب وجنوب مأرب.

ووفق البيان، استمرّت المليشيات الحوثية في الدفع بتعزيزات كبيرة إلى مختلف الجبهات، منها أكثر من 27 طقماً وآلية محمّلة بالعتاد والأفراد دفعت بها إلى عدّة جبهات جنوب مأرب وتعزيزات أخرى كبيرة إلى محيطة جبهة الكسارة غرباً.

كما دفعت بتعزيزات كبيرة محمّلة بأفراد وعتاد إلى جبهة حويشيان شرق الجوف، وسط تحليق مكثّف بالطائرات المسيّرة.

وأكد البيان أن تصعيد مليشيا الحوثي وانتهاكاتها للهدنة الأممية، يأتي في ظل الالتزام التام لقوات الجيش والمقاومة الشعبية بوقف إطلاق النار وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية.

في السياق، حث المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ‎اليمن هانس جروندبرج، الجمعة، الأطراف اليمنية على ضبط النفس والالتزام بالهدنة المعلنة.

وقال جروندبرج في بيان مقتضب: “أتابع عن كثب آخر التطورات في ‎مأرب وحث جميع الأطراف على التحلي بضبط النفس والتزامهم المستمر بالهدنة كما وعدوا اليمنيين.”.