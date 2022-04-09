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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مين قال الحلقة 9 .. خلاف بين أحمد داش وأميرة الديب

مين قال
مين قال

طرحت الحلقة التاسعة من مسلسل مين قال عبر منصة شاهد vip منذ قليل ، حيث شهدت العديد من الأحداث.

وجاءت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل مين قال مثيرة ، حيث تعرض شريف “ أحمد داش ” الى انخفاض فى ضغط الدم بسبب الإرهاق فى تسليم الطلبية الى الجامعة ، وظن والده أن هذا الأمر نتيجة الى المذاكرة . 

فيما عرض شريف على والدته “ نادين ” ان يقوم بفتح سجل تجاري الى الصفحة بأسمه إلا أنها رفضت .

كما نشب خلاف بين شريف وحبيبته “ أميرة الديب ” بسبب اهتمامه بالمشروع .

جمال سليمان: قصة مسلسل مين قال محل اهتمام الأسر في العالم العربي

مين قال الحلقة8..أحمد داش يتعاقد مع جامعته على منتجات مشروعه ويتعرض لأزمة صحية

أحداث الحلقات السابقة:

وجاءت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل مين قال، متلاحقة حيث تم الصلح بين شريف “ أحمد داش ” وصديقه ، بعدما اعتذر له وبرر له ما حدث . 

كما نجح شريف فى التعاقد مع الجامعة التى يدرس بها على توريد 50 قطعة من المقاعد المصنعة من الورق ، الا انه فى نهاية الحلقة تعرض لوعكة صحية بسبب العمل المستمر واستنجد بصديقه أكرم عبر الهاتف.

وحملت الحلقة السابعة من مسلسل مين قال العديد من الاحداث ومنها قيام شريف ( أحمد داش ) ببيع اول قطعة من المقاعد التي صنعها من الورق ، وكانت المفاجأة حين قام صديقه المقرب بتعاطي بعض الحبوب المخدرة واعترفت سلمى  لحبيبة شريف  ( اميرة الديب ) أمامه بحبه .

وشهدت الحلقة السادسة من مسلسل مين قال العديد من الأحداث ، ومنها نشوب خلاف بين جلال “ جمال سليمان ” وابن صاحب المصنع ، حيث يصر الاخير على إجراء العديد من التعديلات ، التى يرى جلال أنها ستلحق به الخسارة .

إما شريف “ أحمد داش ” فقد دخل فى خلاف مع والده بسبب انه قام بالانفعال على والدته “ نادين ” ، وكانت المفاجأة هو نجاح شريف فى تجربة إنتاج بعض قطع الأثاث من الورق ، وقد قام والد صديقته بشراء أول قطع منه .
حيث تمكن شريف “ أحمد داش ” فى الحلقة الخامسة من مسلسل مين قال من إستعادة الاشياء التى كانت قد سرقت منه من خلال صديقة التى كان على معرفة ببلطجى ، حيث ساعدهما فى هذا الأمر .

أما شقيقة شريف “ ديانا هشام ” فقد تعرضت إلى موقف صعب خلال أولي أيام عملها فى المستشفى ، حيث حاول أحدى الاشخاص التعدي على مريض كانت تقوم بالكشف عليه ، مما جعلها تشعر بالرهبة والخوف .

مسلسل مين قال  واحد من أهم المسلسلات الدرامية التى تعرض خلال الساعات القادمة ضمن الموسم الدرامي لشهر رمضان 2022 ، وتدور أحداث المسلسل فى أطار 15 حلقة فقط .


مسلسل مين قال  تدور أحداث مسلسل مين قال  حول المشاكل التى يتعرض لها الشباب فى سن الـ 18 ، من خلال شخصية أب ، يجد ذاته امام التغيرات التى طرأت على نجله مع دحوله مرحلة الشباب.

قصة مسلسل مين قال :


تدور احداث مسلسل مين قال حول عائلة مصرية يتمكن ابنها من اجتياز مرحلة الثانونة العامة ، حيث الخلاف بين الابن والاب بسبب رغبة الأول فى دخول ابنه كلية الهندسة ، بينما يسعى الاخير الى دراسة التجارة . 

يقوم ببطولة مسلسل مين قال عدد من الفنانين على رأسهم  جمال سليمان - نادين  - أحمد داش -  ديانا هشام .

مين قال احمد داش جمال سليمان منصة شاهد vip art entertainment

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