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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجزائر..إدانة 3 ناشطين للاشتباه في ضلوعهم بشبكة "الموحدين الحمر الإلكترونية"

صدى البلد

أصدر القضاء الجزائري حكما يقضي بإدانة 3 أشخاص، أحدهم بحالة فرار خارج البلاد، ينتمون لجماعة إرهابية تنشط خارج الوطن، بعقوبة 4 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية.

وفي التفاصيل، حكمت محكمة الجنايات الابتدائية في العاصمة، بإدانة هؤلاء الثلاثة 3، بعقوبة 4 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة 200 ألف دينار جزائري، وإصدار أمر بالقبض في حق المتهم الفار، بعد الاشتباه في ضلوعهم ضمن ما يعرف بـ"شبكة الموحدين الحمر الإلكترونية"، لنشرهم مقاطع فيديو ومنشورات تمجد الأعمال الإرهابية المرتكبة في كل من سوريا والعراق.

وبحسب صحيفة "الشروق"، فإن المتهمين "ب.ق. أيوب" و"ط. فارس"، و"م. عبد الشفيق"، متابعون بجناية نشر تسجيلات تشيد بالأعمال الإرهابية، وجناية نشر أفكار إرهابية باستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال، بعد توقيفهم في إطار تحريات قامت بها عناصر الضبطية القضائية، بخصوص جماعة "الموحدين الحمر" المعروفة بنشاطها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك" وتطبيقات أخرى.

وأشارت الشروق إلى أن "أفراد هذه الجماعة يقومون بنشر فيديوهات تشيد بتنظيم داعش الإرهابي"، حيث "تضم المجموعة مئات العناصر سبق توقيف العديد منهم، كانوا ينشطون عبر حسابات إلكترونية وبأسماء مستعارة، إذ كشفت التحقيقات أن المتهمين خططوا لتنفيذ عمليات إجرامية خطيرة، وكانوا يتواصلون مع عناصر إرهابية بتنظيم القاعدة عبر تطبيق "المسنجر"، لتلقي التعليمات، وهي الوقائع التي فندها المتهمون خلال استجوابهم".

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