محافظ الإسكندرية يشدد على رفع كفاءة منظومة النظافة والإزالة الفورية للإشغالات وردع المخالفين

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قام أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، بجولة ميدانية مفاجئة بنطاق أحياء وسط والجمرك، لمتابعة مدى التزام المنشآت والمحال العامة والشواطئ بالضوابط القانونية والاشتراطات البيئية، مع التأكيد على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة واستعدادات المحافظة المكثفة لاستقبال صيف 2025 .



وتفقد المحافظ عددًا من الشواطئ الواقعة بنطاق الأحياء المشار إليها، للتأكد من الالتزام بالتوجيهات والتعليمات الصادرة بشأن تعزيز السلامة العامة، وشدد على الالتزام الكامل بمنظومة الإنقاذ و احترام مواعيد السباحة الرسمية وإخلاء مياه البحر من المصطافين يوميًا بحلول الساعة السابعة مساءً.



وأكد المحافظ أنه سيتم تطبيق إجراءات قانونية رادعة بحق المخالفين، إلى جانب رفع كفاءة مستوى النظافة بالشواطئ لضمان تجربة آمنة وممتعة للمصطافين .



وفي إطار الحفاظ على المظهر الحضاري، تابع المحافظ أعمال إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بمنطقة مدخل قلعة قايتباي، في خطوة تستهدف استرداد حقوق الدولة، والحفاظ على القيمة التاريخية والسياحية للمنطقة، ومنع الاستخدامات العشوائية التي تسيء لمحيط هذا المعلم الأثري البارز.



وخلال الجولة، أصدر المحافظ تعليماته بتوقيع غرامة فورية على أحد محال العصائر المخالفة بمنطقة الكورنيش في حي الجمرك، مع رفع وتحفظ الإشغالات والمخالفات المتواجدة بحرم الطريق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



كما تفقد المحافظ منطقتي المنشية وشارع سعد زغلول، موجهًا رئيس حي الجمرك بضرورة الإزالة الفورية لجميع الإشغالات

واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المحال المخالفة ورفع كفاءة منظومة النظافة العامة .



وشدد المحافظ على استمرار الجولات المفاجئة، بهدف فرض هيبة القانون ومنع أي تجاوزات تشوه المظهر الحضاري والجمالي لمدينة الإسكندرية.



وفي سياق متصل، وجه المحافظ الإدارة العامة للمرور باتخاذ إجراءات فورية تجاه السيارات المتوقفة عشوائيًا بطول كورنيش المدينة، وذلك لمنع التكدسات المرورية وضمان انسيابية الحركة المرورية لخدمة المواطنين وزوار الإسكندرية.