بالأحمر.. صبا مبارك تبهر متابعيها في أحدث ظهور

نشرت الفنانة صبا مبارك صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت صبا مبارك في الصورة بفستان أحمر جذاب، واعتمدت مكياج هادئ أبرز ملامحها، وهو ما نال اعجاب متابعيها.

يذكر أن مسلسل سوتس بالعربي هو النسخة المصرية لمسلسل الدراما القانونية الأمريكي الذي يحمل نفس الاسم، والذي حقق نجاحا كبيرا على مدار تسعة مواسم (2011-2019). المسلسل من بطولة نخبة من النجوم من بينهم آسر ياسين وصبا مبارك وأحمد داود وتارا عماد.

المسلسل من تأليف محمد حفظي وياسر عبد المجيد، وإخراج عصام عبد الحميد وإنتاج طارق الجنايني.