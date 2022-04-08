سوتس بالعربي.. صبا مبارك مديرة مرعبة وتارا عماد عالمة بكل الأمور

في مسلسل سوتس بالعربي ينضم أحمد داود إلى واحد من أكبر مكاتب المحاماة، ومع الاحتكاك برؤسائه وزملائه في العمل يتعرف على مجموعة متنوعة من الشخصيات وتنشأ بينه وبينهم أشكال مختلفة من العلاقات، هذه الشخصيات هي أنماط لا تخلو منها أي بيئة عمل مع اختلاف مجالاته وتخصصاته.

في كل بيئة عمل هناك مدير مرعب، عادة ما يكون في درجة قيادية عليا ولا يتعامل معه الموظف الجديد بشكل مباشر ولكن من خلال رؤسائه. في سوتس بالعربي تقدم النجمة صبا مبارك هذه الشخصية فريدة مديرة المكتب ومالكته، شخصية جادة وعملية، ذكية للغاية وتعرف كيف تتدبر أمر المواءمات الكثيرة بين عدد كبير من الموظفين والمحامين الكبار. يتعامل معها آدم في أضيق الحدود ولكنه يلمس كيف يهابها الكبير قبل الصغير.

ودائما ما يكون هناك موظف يعرف كل دواخل بيئة العمل، وكيفية التعامل مع أصعب المواقف وأحلكها مثل شخصية ليلى التي تجسدها النجمة تارا عماد، والتي بالرغم من أنها ليست محامية إلا أنها على خبرة كبيرة بكل خبايا العمل، يلجأ إليها آدم طوال الوقت لمساعدته، ويشعر بانجذاب عاطفي نحوها وتبادله نفس الشعور ولذلك لا تتأخر عن مساعدته أو نصيحته في كيفية التعامل مع القضايا المختلفة أو حتى التعامل مع زملاء العمل وتجنب الوقوع في الأخطاء الساذجة.

‎مسلسل سوتس بالعربي هو النسخة المصرية لمسلسل الدراما القانونية الأمريكي الذي يحمل نفس الاسم، والذي حقق نجاحا كبيرا على مدار تسعة مواسم (2011-2019). المسلسل من بطولة نخبة من النجوم من بينهم آسر ياسين وصبا مبارك وأحمد داود وتارا عماد. ومن تأليف محمد حفظي وياسر عبد المجيد، وإخراج عصام عبد الحميد وإنتاج طارق الجنايني.