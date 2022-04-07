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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قضايا تمس المجتمع..أحمد داوود يكشف اختلافات النسخة العربي من سوتس عن الأمريكي

احمد داود
احمد داود

كشف الفنان احمد داود عن الاختلافات بين النسخة العربية من سوتس والنسخة الامريكي.

وقال "داود" في تصريحات ل"صدى البلد":راعينا اختلاف النظام القضائي والٱحكام وأيضا طبيعية القضايا التي سيتم مناقشتها، وٱعتقد العناصر هي وجود قضايا تلمس المجتمع بشكل أكبر وذلك بسبب اختلاف القضاء بين أمريكا ومصر، وأيضًا بسبب اختلاف المجتمع، وقد يربط الجمهور بين بعض القضايا التي سيطرحها سوتس بالعربي، وبين قضايا حدثت بالفعل، بجانب غير أن تجسيدنا للشخصيات مختلف بشكل كبير فلم ننقل طريقه أداء أبطال Suits  ولكن كل الممثلين اجتهدوا للخروج بشخصيات نتمنى أن تجذب الجمهور لأن السر في المسلسل هو أن يرتبط بشخصيات مثل آدم وزين.


وكان قد كشف احمد داود عن تحضيراته لشخصيته في مسلسل سوتس بالعربي الذي يعرض في موسم رمضان الحالي، وهل شاهد النسخة الاصلية من العمل قبل التحضير.

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وقال داود في تصريحات ل"صدى البلد":بداية تحدثت مع طارق الجنايني عن العمل وعندما بدأت قراءته فضلت في البداية العمل على شخصية بشكل منفصل كأي عمل فلم أكن شاهدت العمل الأصلي ولم ارغب في أن يكون هو المرجع الٱساسي لي وكان هناك نقاش حول مشاهدة العمل من عدمه مع المنتج طارق الجنايني حتى قررننا ٱن ٱشاهد بضع حلقات فقط لكي يكون لدى معلومات كافية عن الFormat ولكن مايك روس المصري خاص بي".

ورد قد رد الفنان أحمد داود على الجدل الكبير الذي حدث بعد طرح بوسترات مسلسل سوتس بالعربي، ومقارنه الجمهور بين النسخة العربي والأمريكي.


وقال داود في تصريحات ل"صدى البلد"":توقعنا المقارنة مع العمل الأصلي المقتبس منه المسلسل ولكن في النهاية نحن نقدم عملا مصريا عربيا وإذا شاهده متابع لمسلسل Suits الأصلي سيعلم أنه مختلف في كثير من الأشياء لتناسب الجمهور المستهدف وطبيعة المحاماة والقضايا في مصر والدول العربية ومن سيشاهده لأول مرة سيجد شكلا جديدا من الدراما ٱتمنى ينال إعجابهم.

احمد داود ريم مصطفي موسم رمضان الفنان احمد داود مسلسل سوتس بالعربي

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