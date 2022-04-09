الصحف العالمية تعلق على تصريحات محمد صلاح بشأن تجديد تعاقده مع ليفربول

سلطت الصحف العالمية الصادرة صباح اليوم السبت، على تصريحات محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب، بشأن تجديد تعاقده مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وكتبت صحيفة "ديلي ستار" تقرير بعنوان "لا فكرة عن الاتفاق"، في إشارة إلى تصريحات صلاح حول تجديد عقده.

أما صحيفة "ديلي إكسبريس" فكتبت تقرير بعنوان: "الحديث عن التعاقد أمر حساس، بحسب صلاح".

بينما كتبت صحيفة "ميرور" تقرير بعنوان : "مو يركز على الزرق، وليس على مستقبله مع ليفربول".

لا تزال مسألة تجديد عقد محترفنا الدولي المصري محمد صلاح مع فريقه ليفربول الإنجليزي، محط أنظار الكثيرين سواء في مصر أو عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان.

وينتهي عقد صلاح في يونيو 2023، ويبدو أن "مو" توصل لاتفاق بشأن تجديد تعاقده مع ليفربول للبقاء في صفوفه حتى نهاية مسيرته.

وحول هذا الأمر، تحدث محمد صلاح في حوار أجراه مع شبكة سكاي سبورتس البريطانية، عن تجديد تعاقده مع الريدز، مشددا على أن الوقت الحالي ليس الوقت المناسب للكلام عن تجديد عقده مع ليفربول، في ظل اقتراب الفريق من التتويج برباعية تاريخية هذا الموسم.

وقال محمد صلاح في تصريحات لشبكة “ سكاي سبورتس”: “مطالبي ليست مبالغ فيها، لكن ما يمكنني أن أقوله هو أنه تُوجد أشياء كثيرة لا يعرف الناس عنها”.

وأضاف: "لا يمكنني أن أكون أنانيًا الآن، أتحدث عن موقفي فقط، نحن في أهم فترة للفريق، لذا يجب فقط أن أتحدث عن الفريق، التركيز على ما هو قادم مع الفريق، وهذا هو الأمر الأكثر أهمية."

وتابع: "هل أنا واثق من تجديد عقدي أو عدمه؟ لا يمكنني أن أقول نعم ولا يمكنني أن أقول لا، قلت في عدة مرات ما أرغب به، لكنني لا يمكنني الخوض بعمق في تفاصيل العقد، لأنه موقف حساس للغاية، الفريق بحاجة للفوز، لا يمكنني أن أتصدر الأخبار بالحديث عن عقدي، أركز فقط مع الفريق."

وأتم "مو": "هل أثرت تلك الأحاديث عن مستواي مع الفريق؟ على الإطلاق، أنا لاعب محترف، أعرف عملي جيدًا، أتحدث مع المدرب، في الأغلب أكون أول من أتي للتدريب وآخر من يرحل، أعلم ما أفعله، أركز فقط مع الفريق، وهذا هو الأمر الأهم، أركز على تحقيق البطولات، وأمنح الفريق كل ما يمكنني."

القصة الكاملة وراء تعثر تجديد محمد صلاح مع ليفربول حتى الآن



- توقف المفاوضات منذ شهر ديسمبر

يوم الجمعة 11 مارس، تحدث الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول عن مسألة تجديد عقد محمد صلاح، المدرب قال بأن ليفربول فعل كل شيء، للإبقاء على “مو” وأن بقاء اللاعب في الفريق هو قرار صلاح بنفسه، ليقوم رامي عباس وكيل أعمال اللاعب بالرد ساخرًا على تلك التصريحات.

الإيطالي فابريزيو رومانو، الصحفي الإيطالي الموثوق بشبكة “ سكاي سبورتس” أكد في وقت سابق أن محمد صلاح رفض عرضًا من ليفربول الإنجليزي لتجديد عقده.

وقال رومانو في فيديو نشره عبر قناته على موقع “ يوتيوب" أن المفاوضات بين محمد صلاح ووكيل أعماله رامي عباس مع ليفربول بخصوص تجديد عقده فاشلة حتى الآن.

وأضاف رومانو أنه لا توجد مفاوضات بين الطرفين، حيث أن المفاوضات متوقفة منذ شهر ديسمبر الماضي.

محمد صلاح يجذب كبار الأندية الأوروبية

بعد ذلك، انتشرت التقارير الصحفية التي تحدثت عن اهتمام بعض الفرق الأوروبية بضم “ مو” وعلى رأسها برشلونة وريال مدريد الإسبانيين، ويوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي.