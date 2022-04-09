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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

العناني والغضبان وأسامة ربيع يتفقدون أعمال تطوير قبة هيئة قناة السويس

وزير السياحة ومحافظ
وزير السياحة ومحافظ بورسعيد بمعدلات العمل في قبة الارشاد

تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والٱثار، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد و الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ، اليوم السبت، أعمال رفع كفاءة وتطوير قبة هيئة قناة السويس الأثرية، وذلك فى إطار أعمال تطوير عدد من المنشآت التاريخية والأثرية بمحافظة بورسعيد، والتي تتم بالتعاون بين وزارة السياحة ومحافظة بورسعيد وهيئة قناة السويس، وتشرف عليها شركة المقاولون العرب .

وزير السياحة ومحافظ بورسعيد بمعدلات العمل في تطوير قبة الارشاد

وخلال تفقدهم المبنى الأثري، استمع "وزير السياحة والآثار" و"محافظ بورسعيد "ورئيس هيئة قناة السويس" من أحد المختصين إلى شرح حول مجمل أعمال التطوير التي شهدتها القبة، مشيدين بكفاءة العمل الذي أعاد لقبة قناة السويس الأثرية مظهرها الحضاري والمعماري الفريد، وأكد محافظ بورسعيد أهمية الحفاظ على المعالم التراثية التى تتميز بها محافظة بورسعيد عن غيرها لتظل دوما واجهة سياحية فريدة للزائرين من كافة الأنحاء.

وزير السياحة ومحافظ بورسعيد بمعدلات العمل في تطوير قبة الارشاد

وأشاد وزير السياحة ومحافظ بورسعيد بمعدلات العمل في تطوير المبنى، ويذكر أن وزارة الآثار بالتنسيق مع شركة المقاولين العرب قامت بترميم وتطوير مبنى القبة الأثري ببورسعيد التابع لهيئة قناة السويس.

وزير السياحة ومحافظ بورسعيد بمعدلات العمل في تطوير قبة الارشاد

ويعد مبنى القبة أول مبنى معماري يتم إنشاؤه على مجرى القناة بقرار مباشر من الخديو عباس حلمي الثاني فى عام 1890 كما يعد شاهدا على صمود وبسالة أبناء بورسعيد فقد صمد أمام غارات المحور فى الحرب العالمية الثانية، كما صمد أمام الغارات الأنجلو فرنسية خلال العدوان الثلاثي فى 1956 ووقف شامخا أمام الضربات الجوية الصهيونية عام 67.

وزير السياحة ومحافظ بورسعيد بمعدلات العمل في تطوير قبة الارشاد
بورسعيد محافظ بورسعيد وزير السياحة وزير السياحة والاثار رئيس هيئة قناة السويس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع محافظة بورسعيد خالد العنانى اللواء عادل الغضبان الدكتور خالد العناني شركة المقاولون العرب السياحة والاثار

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