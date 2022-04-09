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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظة دمياط

إطلاق 4 قوافل طبية في خطة شهر أبريل بدمياط

صدى البلد

تلقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تقريرًا من مديرية الصحة يتضمن خطة قوافل شهر أبريل الجارى، لاستهداف ٤ قرى بمراكز كفر البطيخ وكفر سعد وفارسكور، استكمالا لسلسلة القوافل التى يتم تنفيذها بالتعاون بين المحافظة ووزارة الصحة والسكان فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتغطية جميع القرى بالخدمات الطبية والعلاجية..

بدأت الخطة  بإطلاق قافلة يومى الأربعاء والخميس الماضيين بقرية جمصة شرق بمركز كفر البطيخ، وسيتم إطلاق قافلة بقرية كرم ورزوق بمركز فارسكور يومى الأربعاء والخميس ١٤،١٣ أبريل، وقافلة بقرية أبو سعادة الكبرى بمركز كفر سعد يومى الأربعاء والخميس ٢١،٢٠ ابريل الجارى.

وفى ختام  الخطة سيتم عقد قافلة قرية الركابية بمركز كفر البطيخ يومى الأربعاء والخميس ٢٨،٢٧ أبريل ٢٠٢٢..

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دمياط حياة كريمة مديرية الصحة وزارة الصحة المبادرة الرئاسية محافظة دمياط

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