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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد مكي يشوق جمهوره لحلقة اليوم من الكبير أوي

الكبير
الكبير

حرص الفنان أحمد مكي، على تشويق جمهوره لمشاهدة الحلقة الجديدة من مسلسل الكبير اوي 6 اليوم.

 

نشر أحمد مكي، صورة رجل مقنع من يرتدي ملابس سوداء، وهو شخص يحدثهم بدون الكشف عن نفسه اثناء تواجدهم في اللعبة الغامضة في الحلقة السابقة.

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يذكر أن تصدر الكبير 6 الحلقة 7 تريند جوجل والتي شهدت حيث من المواقف الكوميدية والمثيرة حيث فوجئ أهالي المزاريطة بتواجدهم داخل مكان غريب مرتدين نفس الملابس وإمامهم اختيار لخوض لعبه ضد فريق أخر، دون معرفة أحد ماذا حدث وما هو هذا المكان الغريب، وتحدث العديد من المواقف الكوميدية داخل هذا المكان لمحاولة فهم ما يحدث.

كواليس اختيار رحمة أحمد لدور مربوحة 

كشف الفنان حمزة العيلي كواليس اختيار الفنانة رحمة أحمد التي أدت دور مربوحة في مسلسل “الكبير أوى”، ونشر حمزة بوست عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب "حكاية قنبلة الكوميديا رحمة أحمد (مربوحة )  مبروك يا من أشار إليك الله الذي وهبك الكوميديا بالفطرة و ميزك بها.

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احمد مكي الفنان أحمد مكي الكبير أوى كواليس اختيار رحمة أحمد رحمة أحمد مربوحة

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