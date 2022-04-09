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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وزير الأوقاف: ندعم جميع الاحتياطات التي اتخذتها السعودية بشأن حج هذا العام

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنه في ضوء أن جائحة كورونا لم تنته بعد ، وما زالت التخوفات الارتدادية قائمة ، وما زالت الإصابات موجودة بالفيروس بنسبة أو بأخرى في معظم دول العالم ، فإننا ندعم جميع الاحتياطات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية في شأن حج هذا العام من ضرورة تلقي جرعات اللقاح الأساسية وعمل مسحة حديثة وتكون سلبية قبل السفر بـ 72 ساعة ، وأن يكون سن الحاج أقل من   (65) عامًا ، والالتزام بجميع التعليمات الصحية في هذا الشأن.


وأوضح الوزير، أن ذلك كله يأتي في إطار تحقيق مقاصد الشرع الشريف في الحفاظ على النفس في ظل أن الوضع الراهن ما زال بالفعل يستدعي توخي الحذر سواء من جهة الدولة المضيفة أم من جهة جميع الدول التي ينبغي أن تساعد في تطبيق هذه الإجراءات ، واتخاذ كل ما يلزم لتفادي التزاحم الشديد في موسم الحج في ظل هواجس عودة انتشار الفيروس .


سائلاً الله (عز وجل) أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد ، وأن يحفظ مصرنا العزيزة وبلد الحرمين الشريفين المملكة العربية السعودية الشقيقة وسائر بلاد العالمين من كل مكروه وسوء.

وزير الاوقاف جائحة كورونا الحج

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