عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم العالي: تفعيل دور الجامعات في خدمة المجتمع هدف خطط قضايا التنمية الرئيسي

خدمة المجتمع بالجامعات
خدمة المجتمع بالجامعات

تسعى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات إلى إحداث دور هام وبارز للجامعات في خدمة المجتمعات المحيطة بها، بما يسهم في تنمية الثروة البشرية الشابة لتكون قادرة على بناء دولة حديثة مؤسسة على المعرفة، وقادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا
قال مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الخطط الخاصة بخدمة قضايا التنمية وما يواجهه من تحديات والتي تواجه كل إقليم تنتمي إليه الجامعة جغرافيًا،  مشيرًا  إلى أن الهدف الرئيسي هو تفعيل دور الجامعات في خدمة المجتمع.

txt

وزير التعليم العالي يتفقد كليات ومنشآت الجامعة البريطانية


وأضاف المصدر لصدى البلد أن وضع هذه الخطط تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للمجلس الأعلى للجامعات وذلك خلال زيارته لجامعة كفر الشيخ في ديسمبر الماضي.
 

وأكد على أن الوزير شدد على أهمية تنفيذ التوجيه الرئاسي الخاص بدعم عملية ربط منظومة البحث العلمي، وما يتبعها من مراكز بحوث متخصصة مع قطاع التعليم الجامعي، وذلك بإتاحة كافة التسهيلات، حتي يتم إعداد البحوث والدراسات المُبتكرة، وذلك للمشاركة في صياغة حلول علمية للتحديات التي تواجه المجتمع المصري، والمشروعات التنموية في كافة المجالات.

البحث العلمي وزارة التعليم التعليم العالي الأعلى للجامعات المجلس الاعلى للجامعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجل ممثلة مشهورة يقتل حماه بـ "حجر رخام" على الإفطار في الهرم

تبدأ بعد 11 يوما.. مواعيد صرف رواتب العاملين بالدولة لشهر أبريل

مجلس الزمالك يقبل استقالة مصطفى هدهود

المصري يهزم الأهلي 1-0 والأحمر يتصدر الدوري بالتساوي مع الزمالك

عمرو أديب معلقا على تسريب الاختيار: مرسي كان متخيل أنها هتطبخ.. فيديو

7 قروش زيادة في سعر الدولار ..اليوم

الاختيار 3 الحلقة8.. تهديد من محمد مرسي لمصر في حضور طنطاوي والسيسي

مفيش إقرار.. مطارات مصر ترفع القيود الصحية على القادمين من الخارج

موضوعات متعلقة

الالتزام بالخطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني.. أبرز تعليمات اجتماع المجلس الأعلى للجامعات

وزير التعليم العالي يتفقد كليات ومنشآت الجامعة البريطانية

القومي للبحوث يوضح مدى التأثير الإيجابي للصيام على المناعة

التعليم العالي ..58 عالما يفوزون جوائز الدولة لعام 2021 .. تنظيم الملتقى الأول لشعبة البيئة البحرية .. تجهيز قوافل بيطرية للذهاب الى جنوب سيناء..مصر تشارك في بطولة العالم للجامعات للسباحة

القومي للبحوث يوقع بروتوكول تعاون لتنظيم قوافل بيطرية بـ جنوب سيناء

غادة عبدالباري: اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو ترصد الاحتياجات والأولويات الوطنية

وزير التعليم العالي يعلن جوائز الدولة لعام 2021 .. 58 عالمًا فائزون .. ويؤكدون : دعم معنوي كبير

اخبار التعليم.. 58 عالما يفوزون بجوائز الدولة لعام 2021... إجراءات لدعم جهود الدولة في قضية الأمن المائي

ترشيحاتنا

هل الإفطار في رمضان بسماع الأذان أم بالمدفع ؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

تذكرة 3 شهور بـ 9 يورو.. ألمانيا تتخذ عدة إجراءات لتخفيف العبء عن المواطنين

بيننا وبين الإخوان دم.. أحمد موسى: مرسي هدد بإشعال مصر

نشرة البرلمان| 4 مرتبات ومكافآت تسري عليها ضريبة الدخل.. وضمان عامين للسلع المعمرة بالقانون

إيطاليا تلجأ إلى الجزائر بحثًا عن بدائل للغاز الروسي

ظهور النمل الأبيض المجنح.. «الزراعة» لـ المواطنين: «المبيدات متوفرة لمواجهته» |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رمز الغدر..هل يتحول جنس الضبع من ذكر إلى أنثى عامًا بعد آخر؟

أيمن القيسوني: انعزلت عن الناس بسبب "يوتيرن".. والأكشن أسهل من الرومانسية.. ولا دولة تعلو على مصر فى الدراما

رمضان زمان.. العمرة بـ127 جنيه وأسعار المكسرات ولا في الخيال

بسبب مخالفة السرعة.. كلب يتلقى أغرب غرامة مرورية

فيديو

يا رب تعدى العملية النهارده على خير.. أحمد أبو زهرة في رسالة لوالده

بعد صفع مقدم الحفل.. “الأوسكار” توجه "لكمة" لـ ويل سميث| فيديوجراف

شعري كله وقع.. غادة عبد الرازق تتعرض للسخرية بسبب "قَّصتها"

أيمن القيسوني: انعزلت عن الناس بسبب "يوتيرن".. والأكشن أسهل من الرومانسية.. ولا دولة تعلو على مصر فى الدراما

المزيد

ساحة رأي

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

ما شيطان إلا بنى آدم

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

إيزيس.. عنفوان الحياة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبوالعينين

دراما رمضان والمواطن الغلبان

إلهام أبو الفتح

هل نودع الإعلانات العشوائية؟

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

اﻟﻤﺰﻳﺪ