التعليم العالي: تفعيل دور الجامعات في خدمة المجتمع هدف خطط قضايا التنمية الرئيسي

تسعى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات إلى إحداث دور هام وبارز للجامعات في خدمة المجتمعات المحيطة بها، بما يسهم في تنمية الثروة البشرية الشابة لتكون قادرة على بناء دولة حديثة مؤسسة على المعرفة، وقادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا

قال مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الخطط الخاصة بخدمة قضايا التنمية وما يواجهه من تحديات والتي تواجه كل إقليم تنتمي إليه الجامعة جغرافيًا، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي هو تفعيل دور الجامعات في خدمة المجتمع.



وأضاف المصدر لصدى البلد أن وضع هذه الخطط تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للمجلس الأعلى للجامعات وذلك خلال زيارته لجامعة كفر الشيخ في ديسمبر الماضي.



وأكد على أن الوزير شدد على أهمية تنفيذ التوجيه الرئاسي الخاص بدعم عملية ربط منظومة البحث العلمي، وما يتبعها من مراكز بحوث متخصصة مع قطاع التعليم الجامعي، وذلك بإتاحة كافة التسهيلات، حتي يتم إعداد البحوث والدراسات المُبتكرة، وذلك للمشاركة في صياغة حلول علمية للتحديات التي تواجه المجتمع المصري، والمشروعات التنموية في كافة المجالات.