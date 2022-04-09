شوقي علام: علينا أن ندقق في اختيارتنا لأبنائنا وبناتنا جيدا قبل الزواج

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إنه عند الزواج أولادنا يجب أن ندقق في الاختيار، والرسول صلى الله عليه وسلم قال (إياكم وخضراء الدمن) قالوا: يارسول الله وما خضراء الدمن؟ قال :المرأة الحسناء فى منبت السوء"، لان المظهر ليس كالجوهر الذي بالداخل.

وأضاف “علام”، في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "مكارم الأخلاق" المذاع على قناة “صدى البلد “: “عند زواج أبنائنا لا ننظر فقط إلى التدين الشكلي ويجب أن نبحث عن الأصل وشجرة العائلة وبعد ذالك نطمئن الي سلوك هذا الرجل والي المرأه من خلال البحث”.

وأوضح، أنه يجب علينا أن ندقق في اختيارنا لأبنائنا وبناتنا، لأن الأسرة فيما بعد يجب ان تكون كبيت النبوة وبيت النبوة لم تهتز في العلاقه الزوجية رغم وجود بعض المشاكل إلا أنه لم يحدث فراق".

وكشف الدكتور شوقي علام، أنه من أسباب الطلاق المبكر هو سوء اختيار شريك الحياة من البداية ، وهناك جهل لدى الزوجين بمتطلبات الحياة الزوجية وطريقة إدارة المنزل وتجاوز الأزمات”.

وتابع شوقي علام: "وجدنا أنه من أسباب الطلاق المبكر هو السوشيال ميديا التي تنهي الحياة الزوجية بسبب إحداث قدر من الشكوك حول الحياة الزوجية".

وأكمل شوقي علام: "تدخل الأهل من أسباب الطلاق المبكر"، مضيفا:" زواج السيدة خديجة من رسول الله قام على أسس صحيحة ساهمت في استقرار الأسرة في المنزل النبوي".