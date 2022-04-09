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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أجيري يقود ريال مايوركا للفوز على أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد

خسر فريق أتلتيكو مدريد أمام مضيفه ريال مايوركا بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الحادية والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني.

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق الكوسوفي فيدات موريكي من ركلة جزاء في الدقيقة 68 من المباراة، ليهدي فريقه نقاط الانتصار.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد ريال مايوركا للنقطة 29 في المركز السابع عشر، فيما تجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 57 نقطة في المركز الرابع.

تأتي تلك الهزيمة لأتلتيكو مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي يوم الأربعاء المقبل، في إياب دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويدرب فريق ريال مايوركا، المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني السابق لمنتخب مصر.

الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد بطولة الدوري خافيير أجيرى أتلتيكو فريق أتلتيكو مدريد

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