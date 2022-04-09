أجيري يقود ريال مايوركا للفوز على أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

خسر فريق أتلتيكو مدريد أمام مضيفه ريال مايوركا بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الحادية والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني.

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق الكوسوفي فيدات موريكي من ركلة جزاء في الدقيقة 68 من المباراة، ليهدي فريقه نقاط الانتصار.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد ريال مايوركا للنقطة 29 في المركز السابع عشر، فيما تجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 57 نقطة في المركز الرابع.

تأتي تلك الهزيمة لأتلتيكو مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي يوم الأربعاء المقبل، في إياب دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويدرب فريق ريال مايوركا، المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني السابق لمنتخب مصر.