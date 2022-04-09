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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مبادرة حياة كريمة

توزيع مواد غذائية ولحوم على 15 ألف من الأسر الأولى بالرعاية بقرى البحيرة

مبادرة حياة كريمة
مبادرة حياة كريمة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن هناك تعاوناً متميزاً مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية ومنهم جمعيه الاورمان بالبحيرة لدعم جهودهم مع الدولة  لرعاية الفئات المستحقة وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين خاصه بالقرى الاكثر احتياجاً. 

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ويأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة الاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً وتوفير الدعم اللازم لهم خاصةً خلال شهر رمضان المبارك. 

فيما صرح أحمد عبد المحسن مدير جمعيه الاورمان بالبحيرة انه تم -منذ بداية شهر رمضان المعظم- توزيع مواد غذائية ولحوم على 15 ألف من الأسر الأولى بالرعاية بقرى مبادرة "حياة كريمة" وكذا بمختلف مراكز وقرى المحافظة، وتم تحديد الحالات المستحقة و الأولى بالرعاية، من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي. 

البحيرة رمضان محافظ البحيرة الأورمان الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة حياة كريمة توجيهات الرئيس التضامن الاجتماعي الجمعيات الأهلية هشام امنة جمعية الاورمان مديرية التضامن الاجتماعي الأسر الاولى بالرعاية

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