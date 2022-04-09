عمرو يوسف يرد على اتهام "أولاد رزق" بالجرأة

أوضح عمرو يوسف أنهم عملوا الجزء الأول من ولاد رزق ونجح، وعلشان كده عملنا الجزء التاني وحقق أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية، بس مشاهده ماكنتش جريئة، لكن طبيعية لأنها مرتبطة بحياة الشخصيات، ولذلك هو عجب الناس وحقق نجاحا كبيرا.

قال الفنان عمرو يوسف، إن فيلم "ولاد رزق" حقق نجاحا كبيرا بجزئيه ومن الأفلام التي حققت أعلى ايرادات في تاريخ السينما المصرية، موضحا أن الالفاظ التي تناولها الفيلم أقل من الطبيعي، وطبيعية الفيلم ترديد بعد الألفاظ.

وأوضح يوسف خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس،:" عملنا الجزء الأول ونجح، وعلشان كده عملنا الجزء التاني وحقق أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية، بس مشاهده ماكنتش جريئة، لكن طبيعية لأنها مرتبطة بحياة الشخصيات، ولذلك هو عجب الناس وحقق نجاحا كبيرا.



وأشار عمرو يوسف إلي أن مسلسل الاختيار مهم للغاية بأجزائه الثلاثة وهذا دليل على قوة الدراما في مصر.