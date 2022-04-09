برلماني: الالتفاف الجماهيري حول الاختيار 3 فضح الجماعة الإرهابية وكشف ممارساتها

قال النائب عمرو القطامي عضو مجلس النواب، إن الاختيار 3 من الأعمال الدرامية الناجحة وذات التأثير الممتد للجيل الحالي الذي عاصر الأحداث وثورة 30 يونيو قبل 9 سنوات وللجيل القادم، الذي كشف لهم الحقيقة كاملة وفضح أمامهم إرهاب جماعة الإخوان وتآمرهم على الدولة المصرية.

ونوه القطامي، في تصريحات له اليوم، بأن الاختيار 3 جسد لحظة هامة ومصيرية في حياة الوطن وكيف حاربت الدولة الإرهاب والجماعات الظلامية التي هددت أمن الوطن ومصير الشعب المصري وكادت تدفع بالبلاد لحرب أهلية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الالتفاف الجماهيري حول حلقات مسلسل الاختيار 3، يكشف الرغبة العارمة لدى ملايين المصريين والعرب في كشف حقيقة الجماعة الإرهابية والتصدي للظلاميين، مشيرا إلى أن الاختيار 3 أضاء بطولات القوات المسلحة المصرية، وكشف الجرأة والتضحيات التي قام بها الرئيس السيسي حتى تكون مصر في وضعها اليوم دولة رائدة وآمنة ومستقرة.

واختتم النائب عمرو القطامي، بالتأكيد على أن هجوم عناصر الجماعة الإرهابية بالخارج على المسلسل أمر طبيعي، لأن المسلسل فضح مخططاتهم الدنيئة ومؤامراتهم ضد الدولة ومؤسساتها أنذاك، لتحقيق مصلحة الجماعة وليس المصلحة العليا للوطن.