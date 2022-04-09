عمرو يوسف: الترند "بيوجع ودني" والكلمة دي خلت الناس تتجنن

أكد النجم عمرو يوسف، غضبه من فكرة البحث عن الترند بطريقة غير صحيحة، قائلا: "فكرة الترند دي بقت توجع ودني والكلمة دي خلت الناس تتجنن وبقيت أشوف مهازل باسم البحث عن الترند، والترند عمره ما كان نجاح ولا مقياس وكلمة الترند بقت تسوق الناس".

وعبر الفنان عمرو يوسف، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، عن اعجابه بأعمال النجمات هند صبري وصبا مبارك، مضيفا: "أجمل واحدة من فنانات الوطن العربي كله كندة علوش".

وأشار الفنان عمرو يوسف، إلى أن وجود أحمد عز على أفيش الفيلم لا يغضبه اطلاقا، متابعا: "وجود أحمد عز على أفيش ولاد رزق هيزعلني ليه واحمد عز هو رقم واحد وبطل الفيلم وهو في قمة النجاح، ولكن سبب نجاح الفيلم مخرج كبير زي طارق العريان ومشروع مكتمل فيه محبه وأخوه واحمد الفيشاوي كان رائع وكل الزملاء والمشروع ده له خصوصية".



