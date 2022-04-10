البنك المركزي: 1.03 تريليون جنيه حجم الائتمان المحلي بالعملة الأجنبية بنهاية ديسمبر الماضي

ارتفع حجم الإئتمان المحلي بالعملة الأجنبية للقطاعات غير الحكومية بننهاية ديسمبر الماضي إلى 1.03 تريليون جنيه مقابل 906.41 مليار جنيه في نوفمبر السابق ومقارنة بـ 828.111 مليار جنيه في أكتور الماضي.

وبحسب تقرير صادر عن البنك المركزي المصري فقد صل صافي المطلوبات من الحكومة نحو 788..2 مليار جنيه في ديسمبر الماضي مقابل 655.31 مليار جنيه في نوفمبر 2021 ومقارنة بـ 567.41 مليار جنيه في أكتوبر 2021



وصلت الأوراق المالية ضمن المطلوبات من الحكومة نحو 565.4 مليار جنيه في ديسمبر السابق مقابل 486.3 مليار جنيه في نوفمبر 2021 ومقارنة بـ 408.5 مليار جنيه في أكتوبر 2021.



وبلغ حجم الودائع نحو 148.13 مليار جنيه في ديسمبر 2021 مقابل 154.744 مليار جنيه في نوفمبر اماضي ومقارنة بـ149.721 مليار جنيه في أكتوبر السابق.



وسجل حجم المطلوبات من القطاع العام نحو 24.6 مليار جنيه في ديسمبر الماضي مقابل 25.25 مليار جنيه في نوفمبر السابق ومقارنة 26 مليار جنيه في أكتوبر السابق.



وبلغت المطلوبات من القطاع الخاص نحو 205.55 مليار جنيه في ديسمبر السابق مقابل 218.8 مليار جنيه في نوفمبر 2021 ومقارنة بـ 218.6 مليار جنيه في أكتوبر 2021.

