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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البنك المركزي: 1.03 تريليون جنيه حجم الائتمان المحلي بالعملة الأجنبية بنهاية ديسمبر الماضي

البنك المركزي
البنك المركزي

ارتفع حجم الإئتمان المحلي بالعملة الأجنبية للقطاعات غير الحكومية بننهاية ديسمبر الماضي إلى 1.03 تريليون جنيه مقابل 906.41 مليار جنيه في نوفمبر السابق ومقارنة بـ 828.111 مليار جنيه في أكتور الماضي.

 

وبحسب تقرير صادر عن البنك المركزي المصري فقد صل صافي المطلوبات من الحكومة نحو 788..2 مليار جنيه في ديسمبر الماضي مقابل 655.31 مليار جنيه في نوفمبر 2021 ومقارنة بـ 567.41 مليار جنيه في أكتوبر 2021

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وصلت الأوراق المالية ضمن المطلوبات من الحكومة نحو 565.4 مليار جنيه في ديسمبر السابق مقابل 486.3 مليار جنيه في نوفمبر 2021 ومقارنة بـ 408.5 مليار جنيه في أكتوبر 2021.


وبلغ حجم الودائع نحو 148.13 مليار جنيه في ديسمبر 2021 مقابل 154.744 مليار جنيه في نوفمبر اماضي ومقارنة بـ149.721 مليار جنيه في أكتوبر السابق.


وسجل حجم المطلوبات من القطاع العام نحو 24.6 مليار جنيه في ديسمبر الماضي مقابل 25.25 مليار جنيه في نوفمبر السابق ومقارنة 26 مليار جنيه في أكتوبر السابق.


وبلغت المطلوبات من القطاع الخاص نحو 205.55 مليار جنيه في ديسمبر السابق مقابل 218.8 مليار جنيه في نوفمبر 2021 ومقارنة بـ 218.6 مليار جنيه في أكتوبر 2021.
 

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