محمد كيلاني يبعث رسالة لابنه قبل مغامرة الـ skydiving .. شاهد

حل الفنان محمد كيلاني، ضيفاً على برنامج "نجوم السماء"، المُذاع على فضائية "الأولى".

وشارك محمد كيلاني في مغامرة "skydiving"، ولكن قبل المغامرة أرسل رسالة من هاتفه المحمول إلى ابنه قائلاً: "أنا بحبك أوي، وكان نفسي تبقى معايا .. أنا عارف إنك لما تشوفني في التليفزيون هيكون نفسك تعمل زيي .. علشان كده أوعدك انننا هنجرب المغامرة ديه مع بعض قريب".

وتابع الفنان أنه كان متحمسا للغاية للمشاركة في هذه المغامرة، معقباً: "مفيش حاجة ممكن تتقال توصف حلاوة اللي شوفته .. سواء شكل المياه، أو البيوت .. أو المراكب أو درجات لون المياه".

وأكمل محمد كيلاني: "أنا لما بروح أي مكان فيه بحر، لازم بنزل .. سواء كان صيف أو شتاء".