سيدات طائرة الأهلي يفوز على سبورتنج في الدوري

فاز الفريق الأول لسيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي على فريق سبورتنج بنتيجة 3-0، في المباراة الأولى التي جمعت الفريقين اليوم، ضمن منافسات نهائي بطولة الدوري التي تقام بنظام Best of 3.

وأقيمت المباراة على صالة برج العرب بالإسكندرية، وقدم خلالها فريق سيدات طائرة الأهلي عرضًا قويًّا، بفضل الضربات الساحقة وحائط الصد القوي والإرسال المتقن، ليواصل الفريق سلسلة انتصاراته تحت قيادة المدير الفني حمدي الصافي.

وجاءت نتيجة الأشواط: 25-13، و25-20، و25-15.



ويلتقي «سيدات طائرة الأهلي» في المباراة الثانية أمام فريق سبورتنج، غدًا الأحد، ضمن اللقاء الثاني لبطولة الدوري.

ويذكر أن «سيدات طائرة الأهلي» توج ببطولة كأس مصر هذا الموسم على حساب فريق الصيد.