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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السيطرة علي حريق بمصنع الترانزستور في الإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


تمكنت الحماية المدينة بمديرية أمن الإسماعيلية من السيطرة علي حريق بمصنع الترانزستور.

ودفعت الحماية المدنية  بعدد ٣ سيارات إطفاء.
وورد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الإسماعيلية، بلاغ من عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق بمصنع الترانزستور باول البركة طريق ابو عطوة.

 

تم توجيه إدارة الحماية المدنية لمحل البلاغ، وتم إخطار التحكم الإقليمي للكهرباء.
كما تم إخطار طوارئ الغاز، إخطار مرفق الإسعاف، إخطار السيد رئيس المدينة، إخطار الاستاذ رئيس حي اول.
من جانبه كلف اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية بمتابعة الحادث وظروف ملابساته.

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