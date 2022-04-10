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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 10 - 4 - 2022 والقنوات الناقلة

صدى البلد

تقام اليوم الأحد 10 - 4 - 2022 العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم، لعل أبرزها مواجهة مانشستر سيتي وليفربول الحاسمة فى الدوري الإنجليزي.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة 

نوريتش سيتي X  بيرنلي – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium                    

ليستر سيتي X كريستال بالاس – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium             

برينتفورد X وست هام يونايتد – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium              

مانشستر سيتي X ليفربول – الساعة 5:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium          

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة   

أوساسونا X  ديبورتيفو ألافيس – الساعة 2 ظهرا على قناة beIN Sports 1 HD    

إسبانيول X سيلتا فيجو – الساعة 4:15 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD      

إلتشي X ريال سوسييداد – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD      

ليفانتي X برشلونة – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

جنوى  X لاتسيو    - الساعة 12:30 ظهرا

نابولي X فيورنتينا – الساعة 3 عصرا                    

ساسولو X أتلانتا – الساعة 3 عصرا                    

فينيزيا X أودينيزي – الساعة 3 عصرا                            

روما  X ساليرنيتانا – الساعة 6 مساء                    

تورينو X ميلان – الساعة 8:45 مساء                  

مواعيد مباريات الدوري الألماني  

بوخوم X باير ليفركوزن – الساعة 3:30 عصرا              

آينتراخت فرانكفورت X   فرايبورج – الساعة 5:30 مساء                    

لايبزيج X هوفنهايم – الساعة 7:30 مساء            

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي  

بوردو X ميتز – الساعة 1 ظهرا        

ستاد بريست 29 X نانت – الساعة 3 عصرا        

أنجيه  X ليل – الساعة 3 عصرا                  

موناكو X تروا – الساعة 3 عصرا              

لانس  X نيس – الساعة 5 مساء                    

ستراسبورج X ليون – الساعة 7 مساء          

مارسيليا X مونبلييه – الساعة 9 مساء

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا

شباب الأهلي دبي X فولاد خوزستان – الساعة 7:15 مساء

سباهان أصفهان X الدحيل – الساعة 7:15 مساء

الغرافة X أهال – الساعة 10:15 مساء  

التعاون X باختاكور – الساعة 10:15 مساء 

مباريات مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة مانشستر سيتي وليفربول مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة مواعيد مباريات الدوري الإيطالي مواعيد مباريات الدوري الألماني مواعيد مباريات دوري أبطال أسيا

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