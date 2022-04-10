مواعيد مباريات اليوم الأحد 10 - 4 - 2022 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأحد 10 - 4 - 2022 العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم، لعل أبرزها مواجهة مانشستر سيتي وليفربول الحاسمة فى الدوري الإنجليزي.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
نوريتش سيتي X بيرنلي – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium
ليستر سيتي X كريستال بالاس – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium
برينتفورد X وست هام يونايتد – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium
مانشستر سيتي X ليفربول – الساعة 5:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
أوساسونا X ديبورتيفو ألافيس – الساعة 2 ظهرا على قناة beIN Sports 1 HD
إسبانيول X سيلتا فيجو – الساعة 4:15 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD
إلتشي X ريال سوسييداد – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD
ليفانتي X برشلونة – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
جنوى X لاتسيو - الساعة 12:30 ظهرا
نابولي X فيورنتينا – الساعة 3 عصرا
ساسولو X أتلانتا – الساعة 3 عصرا
فينيزيا X أودينيزي – الساعة 3 عصرا
روما X ساليرنيتانا – الساعة 6 مساء
تورينو X ميلان – الساعة 8:45 مساء
مواعيد مباريات الدوري الألماني
بوخوم X باير ليفركوزن – الساعة 3:30 عصرا
آينتراخت فرانكفورت X فرايبورج – الساعة 5:30 مساء
لايبزيج X هوفنهايم – الساعة 7:30 مساء
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
بوردو X ميتز – الساعة 1 ظهرا
ستاد بريست 29 X نانت – الساعة 3 عصرا
أنجيه X ليل – الساعة 3 عصرا
موناكو X تروا – الساعة 3 عصرا
لانس X نيس – الساعة 5 مساء
ستراسبورج X ليون – الساعة 7 مساء
مارسيليا X مونبلييه – الساعة 9 مساء
مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا
شباب الأهلي دبي X فولاد خوزستان – الساعة 7:15 مساء
سباهان أصفهان X الدحيل – الساعة 7:15 مساء
الغرافة X أهال – الساعة 10:15 مساء
التعاون X باختاكور – الساعة 10:15 مساء