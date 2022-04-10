مواعيد مباريات اليوم الأحد 10 - 4 - 2022 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأحد 10 - 4 - 2022 العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم، لعل أبرزها مواجهة مانشستر سيتي وليفربول الحاسمة فى الدوري الإنجليزي.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

نوريتش سيتي X بيرنلي – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

ليستر سيتي X كريستال بالاس – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

برينتفورد X وست هام يونايتد – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مانشستر سيتي X ليفربول – الساعة 5:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

أوساسونا X ديبورتيفو ألافيس – الساعة 2 ظهرا على قناة beIN Sports 1 HD

إسبانيول X سيلتا فيجو – الساعة 4:15 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD

إلتشي X ريال سوسييداد – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD

ليفانتي X برشلونة – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

جنوى X لاتسيو - الساعة 12:30 ظهرا

نابولي X فيورنتينا – الساعة 3 عصرا

ساسولو X أتلانتا – الساعة 3 عصرا

فينيزيا X أودينيزي – الساعة 3 عصرا

روما X ساليرنيتانا – الساعة 6 مساء

تورينو X ميلان – الساعة 8:45 مساء

مواعيد مباريات الدوري الألماني

بوخوم X باير ليفركوزن – الساعة 3:30 عصرا

آينتراخت فرانكفورت X فرايبورج – الساعة 5:30 مساء

لايبزيج X هوفنهايم – الساعة 7:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

بوردو X ميتز – الساعة 1 ظهرا

ستاد بريست 29 X نانت – الساعة 3 عصرا

أنجيه X ليل – الساعة 3 عصرا

موناكو X تروا – الساعة 3 عصرا

لانس X نيس – الساعة 5 مساء

ستراسبورج X ليون – الساعة 7 مساء

مارسيليا X مونبلييه – الساعة 9 مساء

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا

شباب الأهلي دبي X فولاد خوزستان – الساعة 7:15 مساء

سباهان أصفهان X الدحيل – الساعة 7:15 مساء

الغرافة X أهال – الساعة 10:15 مساء

التعاون X باختاكور – الساعة 10:15 مساء