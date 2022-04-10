بعد زيارة جونسون المفاجئة لكييف.. بريطانيا ستقدم 120 عربة مدرعة للجيش الأوكرانى

عرضت فضائية سكاى نيوز، فيديو بعنوان،" بريطانيا ستقدم ١٢٠ عربة مدرعة للجيش الأوكرانى، بعد زيارة جونسون المفاجئة لكييف".



وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس السبت، إن المملكة المتحدة ستقوم بإرسال 120 مركبة مدرعة وأنظمة صواريخ مضادة للسفن إلى أوكرانيا.



وأضاف جونسون - في بيان عقب زيارته إلى العاصمة الأوكرانية (كييف) نقلته قناة (سكاي نيوز) البريطانية الناطقة بالإنجليزية - "أنه لشرف كبير أن أتمكن من السفر إلى أوكرانيا ومقابلة الرئيس فولوديمير زيلينسكي شخصيا في كييف اليوم.. لقد تحدت أوكرانيا الصعاب وقامت بطرد القوات الروسية من بوابات كييف، محققة أعظم إنجاز في القرن الحادي والعشرين".

وأكد جونسون "نعمل على تكثيف دعمنا العسكري والاقتصادي وعقد تحالف عالمي لإنهاء هذه المأساة وضمان بقاء أوكرانيا وازدهارها كدولة حرة وذات سيادة".



وكان جونسون قد قال - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - "نضع حزمة جديدة من المساعدات المالية والعسكرية والتي تعد شهادة على التزامنا في كفاح بلاده ضد حملة روسيا البربرية".