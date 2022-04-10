بعد استخدام غادة عبد الرازق .. فوائد ماء الأرز للبشرة والشعر

كشفت الفنانة غادة عبد الرازق عن استخدام ماء الأرز في علاج تساقط الشعر.

وقالت غادة عبد الرازق خلال لقائها ببرنامج “كلام الناس” المذاع عبر قناة “ام بى سى مصر”، إن هناك خلطة خاصة أقوم بها وهي عبارة عن ماء الأرز فهو مفيد للبشرة ومنع تساقط الشعر.

يحتوي ماء الأرز على العديد من الخصائص التي تجعله إضافة ممتازة لأنظمة العناية بالبشرة والشعر، فإنه غني بالفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية الضرورية للحفاظ على بشرة صحية.

يحتوي ماء الأرز على حمض الفيروليك المضاد للأكسدة المغذي، وكذلك آلانتوين، وهو مركب عضوي يساعد على تهدئة وشفاء البشرة.

فوائد ماء الأرز للشعر

وفيما يتعلق بفوائد ماء الأرز للشعر، يحتوي ماء الأرز على إينوزيتول، وهو كربوهيدرات تساعد على تقوية شعرك وتقليل الاحتكاك السطحي.

1- فك تشابك الشعر

2- يجعل الشعر أكثر نعومة

3- يزيد اللمعان

4- يقوي الشعر

5- يساعد على نمو الشعر لفترة طويلة

كيفية استخدام ماء الأرز للشعر

1- اغسلي الشعر بالشامبو

2- اشطفيه جيدًا بالماء

3- صبي ماء الأرز على الشعر

4- دلكي الشعر وفروة الرأس بماء الأرز

5- اتركيه لمدة تصل إلى 20 دقيقة

6- اشطفي الشعر جيدًا باستخدام الماء الدافئ