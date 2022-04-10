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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

«كورة جاية من بعيد» برنامج وثائقي إذاعي يرصد حياة أساطير الساحرة المستديرة

صدى البلد

انطلقت حلقات برنامج «كورة جاية من بعيد» مع الإعلامية سارة حسين، الذي يذاع على ON Sport fm خلال شهر رمضان المبارك.

 

جاءت الحلقة الأولى عن دييجو مارادونا أسطورة الأرجنتين وبرشلونة ونابولي ومعجزة كرة القدم، وركزت على كشف جوانب جديدة من شخصية مارادونا بالإضافة لمواقف تروى عنه لأول مرة.

 

وركزت الحلقة الثانية عن زين الدين زيدان مايسترو مدريد وصاحب اللمسات السحرية، وسر حب العرب له. 


ويستضيف البرنامج مجموعة من نجوم الرياضة في مصر، مثل أحمد عز المحلل الكروي والإعلامي، والمحلل الرياضي محمد المحمدي.

 

«كورة جاية من بعيد» يذاع يومي الاثنين والخميس في الخامسة مساء.. ويتكون فريق العمل من وليم فرانسيس فى الهندسة الإذاعية، وخالى عبد المنعم مسؤول "البرودكشن".

سارة حسين شهر رمضان اخبار التوك شو حلقات برنامج

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