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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتحاد الكرة يستقر على تعيين مدير فني أجنبي لمنتخب مصر خلفا لـ كيروش

منتخب مصر
منتخب مصر

استقر اتحاد كرة القدم على تعيين مدير فني أجنبي يقود منتخب مصر خلال الفترة المقبلة خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش الذي تقرر رحيله .

ومن المقرر أن يجتمع اتحاد الكرة خلال الأيام المقبلة من أجل حسم اسم المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني .

وعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام ، اجتماعا اليوم بمقر الاتحاد ، وأشاد المجلس بالجهد الكبير الذي بذله كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر وجهازه المعاون، خلال الفترة الماضية والتي وصل فيها المنتخب الي المباراة النهائية في بطولة كأس الأمم الأفريقية وكذلك المرحلة النهائية بالتصفيات المؤهلة كأس العالم 2022.

ومن جانبه، أبدى كارلوس كيروش سعادته بالفترة التي قضاها في مصر معربا عن مدى الحب الذي يكنه لمصر والمصريين مؤكدا دعمه للكرة المصرية.

وقرر مجلس إدارة الاتحاد عقب جلسة اليوم ، توجيه الشكر لكارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر ، بعدما اتفق الطرفان على إنهاء التعاقد بالتراضي.

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