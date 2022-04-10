ساحة المرتضى الصوفية أكبر مائدة رحمن فى الأقصر... صور وفيديو

شهد ساحة الشيخ أحمد المرتضى الصوفية بشمال الأقصر، اليوم الأحد ، أكبر مائدة رحمن شارك فيها المئات من المواطنين.

ساحة الشيخ أحمد المرتضى بمدينة الأقصر، تعد من اشهر الساحات الصوفية بالمحافظة ، فهى قبلة الفقراء والعلماء وطلاب العلم فى رمضان يقام فيها يوميا مجالس العلم يشارك فيها عدد كبير من علماء الدين.

و ساحة الشيخ أحمد المرتضى تعد من أكثر الساحات جذبا للمريدين من مختلف المحافظات فى شهر رمضان الكريم ، حيث تنظم افطارا جماعيا لأهالي الأقصر يشارك فيه الآلاف من أبناء المدينة ومسؤولين وزائرين من المحافظات المجاورة، إذ تحرص الساحة علي تنظيم الإفطار الجماعي السنوي وعقب الانتهاء من أداء شعائر صلاة التراويح، ينظم الشيخ أحمد المرتضى مجلسا علميا في الساحة .

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