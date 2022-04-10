عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

جويل مردينيان تبرز أنوثتها بـ"تاتو أسد".. صور

جويل مردينيان
جويل مردينيان

شاركت الإعلامية وخبيرة التجميل والموضة جويل مردينيان، متابعيها صورًا جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت جويل مردينيان بإطلالة مثيرة، مرتدية فستانا باللون الأسود عاري الكتفين، وهو ما أظهر التاتو المرسوم على شكل أسد.


وأبرزت جويل جمالها حيث تركت شعرها الاشقر منسدلا على كتفيها وظهرها، بـ تسريحة الويفي الناعمة، وأكملت إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، الذي تبرز جمالها.


وتحرص جويل مردينيان على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.


حياة جويل مردينيان 

 ولدت جويل مردينيان في 27 نوفمبر عام 1977، وتزوجت مرتين الأولى من والد ابنها بايلي و تزوجت مرة ثانية في 2010 من رجل الأعمال اللبناني كمال قدورة والد ابنتها إيلا صوفيا. و مؤخرا قامت جويل بتبني طفل وقامت بتسميتها نايثين .


وجويل مردينيان مذيعة لبنانية تقدم برنامج "جويل" على قناة "أم بي سي"، وكانت سفيرة لماركة Max factor بالشرق الأوسط والخليج، ثم قامت بإنتاج ماركة ماكياج خاصة بها وتحت اسمها الشخصي.

 

IMG_٢٠٢٢٠٤١٠_٢٠٠٠٠٤
IMG_٢٠٢٢٠٤١٠_٢٠٠٠٠٤
IMG_٢٠٢٢٠٤١٠_١٩٥٩٠٨
IMG_٢٠٢٢٠٤١٠_١٩٥٩٠٨
IMG_٢٠٢٢٠٤١٠_١٩٥٨٤٦
IMG_٢٠٢٢٠٤١٠_١٩٥٨٤٦


 

الإعلامية اللبنانية جويل مردينيان اطلالة تبرز انوثتها تاتو اسد إطلالة مثيرة اللون الاسود حياة جويل مردينيان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة يستقر على تعيين مدير فني أجنبي لمنتخب مصر خلفا لـ كيروش

بدء تدريبات معلمي الصفوف الأولى على منصة التطوير المهني الإلكترونية اليوم

شروط الخروج على المعاش المبكر طبقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد.. تعرف عليها

اتحاد الكرة يجتمع الثلاثاء المقبل لاختيار بديل كارلوس كيروش

سعر الذهب اليوم الأحد 10-4-2022

متى يجب الصيام على الطفل ؟ الإفتاء تحدد سن الصوم الشرعية

أسعار الخضراوات والفواكه تنخفض 50% خلال 20 يوما.. تفاصيل بالفيديو

اتحاد الكرة يقرر رحيل كيروش عن تدريب منتخب مصر

ترشيحاتنا

مجزرة القطار.. ارتفاع عدد ضحايا كراماتورسك إلى 57 قتيلا و109 مصابا

تحذير من انفجار هائل وعاصفة شمسية ضخمة

وزير الإعلام اليمني: مشاورات الرياض وضعت البلاد على المسار الصحيح

مجازر جماعية.. الكشف عن خطة أوكرانيا لتوريط الجيش الروسي في لوجانسك

طارق النبراوي: مجلس نقابة المهندسين تعاهد على بذل الجهد لتحقيق طموحات الأعضاء

بعد قرار الحكومة.. 13 حالة لإسقاط الجنسية المصرية و3 خطوات لردها..تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكتوب عليا الحلقة 9.. غيرة متبادلة بين هنادي مهنا وأكرم حسني

تاريخ الكنافة والقطايف.. الأولى صنعها طبيب لسحور معاويةوالثانية تغنى بها ابن الرومي

حوار| شريف سلامة: مبحبش الشخصيات الوهمية .. ولو شوفت سيف الدندراوي مش هسيبه

المتحدث العسكري: ختام فعاليات الدورة الأولى للإعداد المسبق لعناصر التمثيل الدبلوماسى العسكري

فيديو

الجمهور شتمني بأمي.. هل يستمر محمد أبو جبل مع الزمالك؟ .. فيديوجراف

كواليس تصميم عروسة لعبة السبيط في الكبير أوي 6 .. فيديوجراف

بعد تفشي أوميكرون وحبسهم في المنزل..سكان شنغهاي يسرقون الطعام من المتاجر.. فيديوجراف

الموقف حساس .. محمد صلاح يتحدث عن تجديد عقده مع ليفربول

المزيد

ساحة رأي

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

ما شيطان إلا بنى آدم

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

إيزيس.. عنفوان الحياة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبوالعينين

دراما رمضان والمواطن الغلبان

إلهام أبو الفتح

هل نودع الإعلانات العشوائية؟

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

اﻟﻤﺰﻳﺪ