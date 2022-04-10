جويل مردينيان تبرز أنوثتها بـ"تاتو أسد".. صور

شاركت الإعلامية وخبيرة التجميل والموضة جويل مردينيان، متابعيها صورًا جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت جويل مردينيان بإطلالة مثيرة، مرتدية فستانا باللون الأسود عاري الكتفين، وهو ما أظهر التاتو المرسوم على شكل أسد.



وأبرزت جويل جمالها حيث تركت شعرها الاشقر منسدلا على كتفيها وظهرها، بـ تسريحة الويفي الناعمة، وأكملت إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، الذي تبرز جمالها.



وتحرص جويل مردينيان على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.



حياة جويل مردينيان

ولدت جويل مردينيان في 27 نوفمبر عام 1977، وتزوجت مرتين الأولى من والد ابنها بايلي و تزوجت مرة ثانية في 2010 من رجل الأعمال اللبناني كمال قدورة والد ابنتها إيلا صوفيا. و مؤخرا قامت جويل بتبني طفل وقامت بتسميتها نايثين .



وجويل مردينيان مذيعة لبنانية تقدم برنامج "جويل" على قناة "أم بي سي"، وكانت سفيرة لماركة Max factor بالشرق الأوسط والخليج، ثم قامت بإنتاج ماركة ماكياج خاصة بها وتحت اسمها الشخصي.

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