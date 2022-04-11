تجديد حبس المتهم بإطلاق النيران على طفل في عين شمس

جدد قاضي المعارضات تجديد حبس شخص 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بإطلاق النيران على طفل بسبب لهوه أسفل منزله في عين شمس.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من (إحدى المستشفيات) باستقبالها (طفل "سن 14" – مقيم بدائرة القسم) مصاب برش خرطوش بأماكن متفرقة بالجسم.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب وأحد الأشخاص (سائق – مقيم بدائرة القسم) بسبب قيام المصاب وأصدقائه باللهو وإحداث الضوضاء أسفل العقار محل سكن الأخير مما أدى لحدوث مشادة بينهم فقام على أثرها الأخير بإطلاق عيار خرطوش من سلاح نارى كان بحوزته تجاههم محدثاً إصابة المجنى عليه ولاذ بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبحوزته (سلاح نارى "فرد خرطوش" المستخدم فى الواقعة – عدد من الطلقات) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية