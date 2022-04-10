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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فاتن أمل حربي الحلقة 9 .. نيللي كريم في محكمة الأسرة

نيللي كريم
نيللي كريم

شهدت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل “فاتن أمل حربي”، العديد من الأحداث المشوقة.

 

واصلت نيللي كريم، جهودها لأخذ حقها من طليقها شريف سلامة، في محكمة الاسرة حيث طالبت المحكمة بتحويل الدعوى إلى سرقة عفش بدلا من تبديد عفش.

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وقالت المسؤولة في المدرسة لـ نيللي كريم، أن المشكلات العائلية بدأت تؤثر على حالة بناتها النفسية حيث قامت ابنتها نادين كتابة اسمها في ورقة الامتحانات “نادين فاتن أمل حربي” بدلاً من “نادين السيف الدندرواي”، وذلك لكرها لوادها لما يفعل معهم.

 

 

بينما اتصلت السيدة التي تركت الاموال لنيللي، وقالت لها ان تصرف الاموال وتحل مشكلاتها لكنها رفضت وقالت لها انها لابد وان تأتي لتأخذ تلك الأموال التي لا تعلم مصدرها.

 

يذكر أن وجدت نيللي كريم، حقيبة بها أموال كثيرة أمام باب غرفتها حيث تركها أحدهم بعد ان قام بطرق الباب عليها، كما ذهبت نيللي كريم للشرنوبي حتى يساعدها على أخذ حقها من شريف سلامة.

فاتن أمل حربي نيللي كريم شريف سلامة نيللى الحلقة التاسعة

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