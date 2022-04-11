6 أمراض يمكن اكتشافها من خلال العيون

تكن العيون فى بعض الأحيان أحد الأشياء التى تكشف الإصابة بالأمراض فى أجهزة الجسم المختلفة حيث تظهر عليها الكثير من العلامات التى تكشف عن وجود خلل فى الجسم.



ووفقا لما جاء فى موقع “timesofindia” نعرض لكم أهم 6 أمراض صحية يمكن اكتشافها من العيون.

مرض السكري

الرؤية الضبابية هي مشكلة شائعة تتعلق بالعين ، ولكن يمكن أيضًا ربطها بمرض السكري من النوع 2. يؤدي ارتفاع مستوى السكر في الدم المزمن إلى إجهاد الأوعية الدموية ، مما يؤدي إلى ظهور بقع دم ملحوظة في مؤخرة العين. احتقان العين يعني أن مستوى السكر في الدم وصل إلى مستوى خطير ويتطلب اهتمامًا فوريًا. إذا تُرك مستوى الجلوكوز دون علاج ، فقد يؤدي ذلك إلى الإصابة بالعمى.



سرطان

يمكن أن تظهر علامة سرطان الثدي حتى في عينيك. عندما تبدأ الخلايا السرطانية بالانتشار إلى أجزاء أخرى من الجسم ، قد تظهر العلامات في العين. تشير الآفات أو الكتل / الأورام غير الطبيعية داخل هياكل العين مثل العنبية (الطبقة الوسطى من الأنسجة في جدار العين) إلى انتشار الخلايا السرطانية في العين. في حال كنت تعاني من مشاكل مثل الرؤية الضبابية ، أو ألم العين ، أو رؤية ومضات أو عوامات ، اتصل بطبيبك.

ارتفاع نسبة الكوليسترول

يمكن أن تتراكم مستويات الكوليسترول المرتفعة في الدم تدريجيًا في العيون وهى العلامة المرئية عبارة عن حلقة بيضاء أو رمادية أو زرقاء حول قزحية العين وبينما تتشكل الحلقة أيضًا بسبب الشيخوخة ، قد يكون سبب آخر هو ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم و إذا رأيت في أي عمر حلقة في عينيك ، فقم بفحص مستوى الكوليسترول لديك ويمكن أن يزيد ارتفاع الكوليسترول في الدم من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.



تلف الشبكية

من أهم أعراضها ظهور علامات صغيرة تتحرك حول مجال رؤيتك في بعض الأحيان ويمكن رؤيتها للجميع في بعض الأحيان ولكن الزيادة المفاجئة في عددها تمزق الشبكية أو انفصالها ولا ينبغي تجاهل هذه العلامات لأنها قد تؤدي بمرور الوقت إلى إلحاق ضرر جسيم فى العيون.

عدوى

يمكن أن تكون البقعة البيضاء المرئية على القرنية علامة على الإصابة بالتهاب القرنية وتكن فى الغالب بين أولئك الذين يستخدمون العدسات اللاصقة بدلاً من النظارات والعدسات الملوثة بالبكتيريا أو الفطريات هي السبب الشائع للعدوى ويمكن أن تؤدي الحالة إلى تندب القرنية والألم.



اليرقان

إذا تحول بياض العيون إلى اللون الأصفر فهذا يدل على أنك تعاني من اليرقان وهو حالة تحدث بسبب فرط البيليروبين وهو مركب أصفر يتكون من انهيار خلايا الدم الحمراء في الدم وتزداد كمية المركب في الدم عندما لا يتمكن الكبد من ترشيحه بشكل صحيح ويمكن أن تؤدي الحالة إلى تحول لون البول والجلد إلى اللون الأصفر.