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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

دراسة: تقنية جديدة لعلاج الجلوكوما تتضمن زرع الإسفنج في العين  

علاج واعد جديد لمرضى
علاج واعد جديد لمرضى الجلوكوما باستخدام الاسفنج

يبحث العلماء والأطباء بإستمرار عن علاجات جديدة للجلوكوما.. وقد كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثين من بريطانيا ، أنه يتضمن الطريقة الرائدة لعلاج الجلوكوما الجديد بزرع شريط صغير من الإسفنج في زاوية العين لامتصاص السوائل الزائدة التي تسبب الحالة.

 

علاج واعد جديد لمرضى الجلوكوما باستخدام الاسفنج



ويعاني حوالي 700000 شخص في بريطانيا من الجلوكوما ، والذي يحدث عندما يتضرر العصب البصري بسبب الضغط الناتج عن السائل المحبوس، و استعادة الرؤية المفقودة ليست ممكنة حتى الآن، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية .
 

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وأوضح الباحثون، ان مرضى الجلوكوما الأولية  يعانون من زاوية مفتوحة، وهو الشكل الأكثر شيوعًا للحالة التي تؤدي إلى فقدان تدريجي للرؤية المحيطية، وعادة ما يتم إعطاؤهم قطرة للعين لكي تعالجها .

إذا فشلت القطرة، يتم استخدام جراحة الليزر لتوسيع القنوات الطبيعية التي تصرف السوائل من العين. لكن فوائد جراحة الليزر يمكن أن تكون ذات فاعلية ضعيفة، أو تتضاءل بمرور الوقت ، حيث يذهب العديد من المرضى إلى الجراحة التقليدية. غالبًا ما يتضمن ذلك فتح قنوات تصريف أكثر وإنشاء خزان اصطناعي للسائل الزائد.

 



ولكن التعافي قد يستغرق أكثر من شهر ، حيث يعاني بعض مرضى الجلوكوما من آثار جانبية منهكة تشمل جفاف العين وشجاعتها، وتتضمن الطريقة الجديدة زرع شريط 5 مم من الإسفنج عالي الكثافة ، والذي يقل سمكه عن ملليمتر واحد ، يسمى MINIject. يقوم بتجميع سائل العين الزائد ثم تصريفه في غرفة طبيعية تسمى الفضاء فوق الهدبي ، حيث يمتصه الجسم.

وقام كريس ديميتريو ، استشاري جراحة العيون في مركز كولشيستر للعيون ، مؤخرًا بزرع أجهزة MINIject في ثمانية مرضى من NHS أول من استقبلهم؛ حيث علق : إنها تعمل بالبنية الطبيعية للعين. مع بعض المرضى يمكنهم حتى السباحة بعد أسبوع من زراعتها.

وتشير بيانات التجارب الحديثة إلى أن الإجراء له تأثير طويل الأمد مع انخفاض ضغط العين ، في المتوسط ​​، بأكثر من الثلث بعد عامين مقارنةً بما كان عليه قبل زرع الإسفنج. لم تكن هناك أيضًا أي علامة على تلف الجزء الخلفي من القرنية، وهي مشكلة في عمليات الزرع السابقة من هذا النوع.

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