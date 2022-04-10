بقفطان انيق..يارا نعوم تطل على جمهورها بصورة جديدة

شاركت يارا نعوم ملكة جمال مصر السابقة وزوجة عماد متعب، جمهورها ومحبيها صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع " انستجرام"



ظهرت يارا من خلالها بإطلالة جديدة حيث ارتدت قفطان تايجر، وكتبت تعليقاً على الصورة ، قالت فيه" يوم مقضي بشكل جيد"



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بدأ عماد متعب مسيرته الكروية في فريق مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية ، ولعب في صفوفه حتى سن 12 عاما، قبل أن ينضم إلى النادي الأهلي وهو في سن الـ 13 عامًا.



وخاض عماد متعب 320 مباراة بقميص النادي الأهلي سجل خلالهما 120 هدفا، وتوج مع الفريق بالدوري الممتاز 11 مرة، وكأس مصر 3 مرات، والسوبر المصري 6 مرات، والسوبر الأفريقي 3 مرات، والكونفدرالية مرة واحدة، كما توّج مع منتخب مصر ببطولة كأس الأمم الأفريقية 3 مرات.





