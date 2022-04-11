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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أمسية شعرية وورشة فنون تشكيلية بمركز شباب المطور بسنورس

أنشطة ثقافية بثقافة
أنشطة ثقافية بثقافة سنورس

 

 نظمت مكتبة الطفل والشباب بسنورس ٩ رمضان أمسية بمركز شباب المطور بسنورس تضمنت محاضرة بعنوان " رمضان في الأدب العربي" للدكتور عمر صوفي , و أمسية شعرية لكل من الشاعر سيد لطفي و الشاعر مجدي محمود وأدارها الكاتب أحمد طوسون .

 

بدأت الأمسية بالمحاضرة حيث تحدث دكتور عمر صوفي عن فضل شهر رمضان المبارك فهو شهر النعمة والسعادة، شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن وإنه صار موضع اهتمام الشعراء والأدباء قديماً وحديثاً.لأنه من أعظم المواسم الإسلامية فضلاً عن تتويجه بعيد الفطر المبارك.. وقد تنافس المتنافسون من الشعراء والأدباء في التهنئة بحلول الشهر كما عرضوا لذكره وهم يهنئون بعيد الفطر. ولم يفت الشعراء الحديث عن شهر رمضان.

 

اعقب المحاضرة الأمسية الشعرية والتى بدأت بإلقاء الشاعر سيد لطفي قصيدة عن شهر رمضان المبارك ومعني كلمة وحوي , وتوالت الفقرات بورشة فنون تشكيلية عن رسم فانوس رمضان و التعبير عن انتصارات العاشر من رمضان بالرسم مع الأطفال لقسم الفنون التشكيلية بالمكتبة للفنانات مروه السيد و حنان إسماعيل و هالة عيسي ثم آخر فقرة وهي اكتشاف المواهب في الرسم والالقاء.

 

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الفيوم رمضان الأدب العربي أمسية شعرية

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