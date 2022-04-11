محمد نجاتي: لو مراتي مش عاوز حد يلمسها ما أدخلهاش الفن

أكد الفنان محمد النجاتي، أن يتم تقيم الفن بأشياء غير صحيحة، والجميع يتحدث بطريقة غير معهودة، والحديث عن أمور غير هامة.

وأضاف محمد نجاتي، في حوار مع الإعلامية ياسمين علي، مقدمة برنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الأحد، أن :"لو مراتي مش عاوز حد يلمسها ما أدخلهاش الفن، وفتحت السبيكر مع المخرج علشان مراتي تفهم موضوع طلاق منة".

وأكمل الفنان محمد نجاتي، أن :"جاءت لي منة عرفة وطلبت مني أنها مش عايزه تتشال"، متابعا أن :" إزاي منة عرفة تقولي مش عاوز أتشال، حزين إنه بعد 30 سنة تمثيل أول مرة أبقى ترند بسبب خناقة".