الكويت يحسم لقب النسخة الـ56 من الدوري الممتاز للكرة الطائرة

حسم نادي الكويت، مساء أمس الأحد، لقب النسخة الـ56 من الدوري الكويتي الممتاز للكرة الطائرة (2021 - 2022)، بعد فوزه على نظيرة كاظمة بنتيجة (3-1)، قبل اختتام منافسات المربع الذهبي للبطولة بجولة واحدة.



وأصبح لنادي الكويت 13 لقب دوري في تاريخه، بعد سلسلة من الانتصارات في أربع مباريات وخسارة وحيدة، في مواجهات المربع الذهبي، وتمكنه من العودة وتحقيق لقب البطولة هذا العام.



وأقيمت المباراة ضمن منافسات القسم الثاني من المربع الذهبي للبطولة، وتغلب الكويت على نظيره كاظمة بنتيجة (3-1) بواقع (25-19) و(23-25) و(25-13) و(25-20) ليضمن الكويت اللقب.



يذكر أن القادسية حاز لقب البطولة منذ انطلاقتها 23 مرة، ثم كاظمة 15 مرة، والكويت 13 مرة، في حين فاز العربي باللقب أربع مرات، والجهراء مرة واحدة.