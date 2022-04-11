الأهلي يتوج بدوري الكرة الطائرة للسيدات بفوزه على سبورتج 3/0

توج الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي بلقب بطولة الدوري، عقب الفوز على فريق سبورتنج في المباراة الثانية بالنهائي بنتيجة 3-0، التي تقام بنظام best of 3.



وأقيمت المباراة على صالة برج العرب بالإسكندرية، وقدم خلالها «سيدات طائرة الأهلي» عرضًا قويًّا، وظهر بشكل مميز، محققًا الفوز بثلاثة أشواط مقابل شوط، بفضل الضربات الساحقة والإرسال القوي والإعداد الجيد للاعبات والتركيز الشديد على حسم المباراة.



وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 25-14، و25-10، و25-14. وبدأ «سيدات طائرة الأهلي» المباراة بشكل هجومي، بعد أن دفع المدير الفني، حمدي الصافي، بالفريق الأساسي منذ البداية لحسم المباراة والتتويج بالبطولة.



يذكر أن الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي نجح في الجمع بين بطولتي الدوري والكأس هذا الموسم، ليواصل تربعه على عرش الكرة الطائرة المصرية بلا منازع.