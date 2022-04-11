الدكتور عبدالمنعم السعيد : ماكرون يمثل حزب الوسط الفرنسي

قال الدكتور عبد المنعم السعيد عضو مجلس الشيوخ ؛ إن إيمانويل ماكرون يمثل حزب الوسط الفرنسي؛ وللأسف ذلك معرض للطعن من حزب اليمين ومن حزب اليسار ؛ مضيفا أن الشد والجذب والإنقسام المجتمعي متواجد بالعالم كله .

أضاف عبدالمنعم السعيد؛ خلال لقاءه على قناة تن في برنامج" بالورقه والقلم"؛ أن أحزاب اليمين في العالم وإن لم تفوز باﻹنتخابات فيتصدر المشهد لديها أشخاص مثل ترامب وهم المحافظون على اليمينيه القومية المتطرفة ضد المهاجرين .

أوضح عبدالمنعم السعيد ، أن صعود اليمين المتطرف في أي دولة أوروبية ضد الإيمان بالقواعد العالمية والقانون الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة ؛ مضيفا أن اذا نجحت مارين لوبان ستكون نسخة من فرنكست ؛ مشيرا إلى أن " اليمين المتطرف ضد العولمة " .