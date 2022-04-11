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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كلية التربية جامعة حلوان تنظم ندوة عن كيفية الوقاية من كورونا المتحور

كلية التربية جامعة
كلية التربية جامعة حلوان تنظم ندوة عن الوقاية من كورونا

عقد مركز تنمية طفل ما قبل الدراسة بكلية التربية جامعة حلوان ندوة عن كيفية الوقاية من فيروس كورونا المتحور (كوفيد 19) تحت رعاية  الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس الجامعة، الدكتور حسام حمدي عميد كلية التربية، وإشراف الدكتور حنان كريمة وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور مها ابو حطب مدير المركز.

 

حاضر فى الندوة  الدكتور ياسر عكاشة مدرس بقسم رياض الأطفال بكلية التربية جامعة حلوان واخصائي أمراض السموم.

 

ومن جانبه أوضح الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، أن جامعة حلوان تهتم بعقد العديد من الدورات التدريبية التي تساهم في توعية الطلاب وصقل مهاراتهم.

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وأفاد الدكتور حسام حمدى عميد الكلية أن هذه الدورات التدريبية تلعب دوراً هامَّاً وكبيراً في تطوير الذات وبناء الثقة بالنفس، بالإضافة إلى تحسين المستوى الوظيفي للفرد.

 

هذا وأشارت الدكتورة حنان كريمة وكيل الكلية  لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن الهدف من الدورات التدريبية توسيع قاعدة المعرفة لدى جميع المتدرِّبين، وتعليمهم بعض المهارات الجديدة، وتطوير قدراتهم .

 

هذا وأضافت الدكتورة مها ابو حطب مدير المركز أن محاور الندوة تمثلت في التعريف بمرض كورونا، وطريقة العدوى، والأعراض، وأيضا اللقاحات المختلفة و المتنوعة التي توصل لها العالم بعد حدوث تلك الجائحة العالمية وبروتوكولات العلاج و الوقاية، والتعرف على الوضع الحالي.

 

كما أضافت الندوة أيضا توضيح و تعريف للسلالات المختلفة والجديدة من الفيروس ومدى الاختلاف ما بينهم من حيث الأعراض وشدة تأثيره علي الجسم والجهاز المناعي.

كلية التربية جامعة حلوان تنظم ندوة عن الوقاية من كورونا (3)
كلية التربية جامعة حلوان تنظم ندوة عن الوقاية من كورونا (3)
كلية التربية جامعة حلوان تنظم ندوة عن الوقاية من كورونا (4)
كلية التربية جامعة حلوان تنظم ندوة عن الوقاية من كورونا (4)
كلية التربية جامعة حلوان تنظم ندوة عن الوقاية من كورونا (1)
كلية التربية جامعة حلوان تنظم ندوة عن الوقاية من كورونا (1)
كلية التربية جامعة حلوان تنظم ندوة عن الوقاية من كورونا (2)
كلية التربية جامعة حلوان تنظم ندوة عن الوقاية من كورونا (2)
جامعة حلوان مركز تنمية طفل ما قبل الدراسة بكلية التربية جامعة حلوان كلية التربية جامعة حلوان كورونا اخبار التعليم Jobs Education

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