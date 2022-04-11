عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هشام الحلبي: انتصار العاشر من رمضان شطب نظريات عسكرية كثيرة في العالم

هشام الحلبي
هشام الحلبي

قال اللواء طيار الدكتور هشام الحلبي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن اختيار توقيت حرب أكتوبر المجيدة كان في منتهى الاحتراف، ووافق عيد لدى دولة الاحتلال، موضحًا: "رمضان يمنحنا طاقة إيجابية، فما بالنا بالمقاتل الذي ينتظر استعادة أرضه، إسرائيل لم تكن ترغب في إعادة سيناء".

 

وأضاف الحلبي في لقاء ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى ، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني: "خط بارليف كان عبارة عن دُشم حصينة جدا، وكان لدى الاحتلال 3 خطوط دفاعية، كل خط منها احتاج إلى خطة نيران متكاملة، وبالتالي لم يكن هناك ما يجبرهم على ترك سيناء، لكننا نفذنا 3 اقتحامات رئيسية لـ3 خطوط دفاعية في غضون 6 ساعات فقط".

 

وتابع: "إحنا وقفنا العالم كله كفكر عسكري، وشطبنا على نظريات عسكرية في العالم، ودي كانت عظمة الجندي المصري رغم أنه كان يحمل سلاحا دفاعيا وقديما، فقد حققت الحالة المثالية لقوات مسلحة أقل في الإمكانيات، أهدافها على قوات مسلحة أعلى في الإمكانيات، وبالتالي جرى فرض السلام".

 


 

هشام الحلبى المجلس المصري حرب اكتوبر رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف معاشات مايو 2022

شروط الخروج على المعاش المبكر طبقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد.. تعرف عليها

انخفاض الحرارة 11 درجة.. الأرصاد تنصح بارتداء الملابس الشتوية

الارصاد: نستمر في ارتداء الملابس الشتوية حتى هذا الموعد

بدء تدريبات معلمي الصفوف الأولى على منصة التطوير المهني الإلكترونية اليوم

مورد وخدودك حمرا| هل ترتبط ياسمين عز بـ أبو جبل على طريقة وفاء الكيلاني ؟

ارتفاع سعر الدولار في البنوك اليوم 11-4-2022

سعر الذهب اليوم الأحد 10-4-2022

ترشيحاتنا

ما حكم تنظيف الأسنان وحشوها وخلعها في نهار رمضان؟ الأزهر للفتوى يجيب

بشرى.. الزراعة تطرح طماطم الكيلو بـ 10 جنيهات|تفاصيل

الصحة: إجراء 4200 عملية جراحية بين القسطرة والقلب المفتوج بنسب نجاح عالمية

تهدد أوروبا كلها.. زيلينسكي يطلب المساعدة: روسيا تحشد لمعركة مقبلة

1500 جنيه غرامة تجاوز السرعة المقررة على الطرق.. تفاصيل

مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية: نهدف وجود جيل مستقبلي خالي منها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طفلة أوكرانية تكتب رسالة بدموع الألم بعد مقتل والدتها في القصف الروسي| شاهد

برفع 200 كجم حديد.. امرأة تتفوق على الرجال داخل الجيم.. شاهد

بالإندومي.. شاهد حلاق يصنع تسريحات شعر غريبة من الطعام

شاهد.. تساقط قطع معدنية غريبة من السماء يثير الرعب

فيديو

دماغك هتتفرتك.. إزاي تتفادى صداع الصيام بطرق بسيطة وسهلة

جدتها مصرية.. من هي مارين لوبان مرشحة الانتخابات الفرنسية الرئاسية؟

الجمهور شتمني بأمي.. هل يستمر محمد أبو جبل مع الزمالك؟ .. فيديوجراف

كواليس تصميم عروسة لعبة السبيط في الكبير أوي 6 .. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

ما شيطان إلا بنى آدم

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

إيزيس.. عنفوان الحياة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبوالعينين

دراما رمضان والمواطن الغلبان

إلهام أبو الفتح

هل نودع الإعلانات العشوائية؟

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

اﻟﻤﺰﻳﺪ