هشام الحلبي: انتصار العاشر من رمضان شطب نظريات عسكرية كثيرة في العالم

قال اللواء طيار الدكتور هشام الحلبي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن اختيار توقيت حرب أكتوبر المجيدة كان في منتهى الاحتراف، ووافق عيد لدى دولة الاحتلال، موضحًا: "رمضان يمنحنا طاقة إيجابية، فما بالنا بالمقاتل الذي ينتظر استعادة أرضه، إسرائيل لم تكن ترغب في إعادة سيناء".

وأضاف الحلبي في لقاء ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى ، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني: "خط بارليف كان عبارة عن دُشم حصينة جدا، وكان لدى الاحتلال 3 خطوط دفاعية، كل خط منها احتاج إلى خطة نيران متكاملة، وبالتالي لم يكن هناك ما يجبرهم على ترك سيناء، لكننا نفذنا 3 اقتحامات رئيسية لـ3 خطوط دفاعية في غضون 6 ساعات فقط".

وتابع: "إحنا وقفنا العالم كله كفكر عسكري، وشطبنا على نظريات عسكرية في العالم، ودي كانت عظمة الجندي المصري رغم أنه كان يحمل سلاحا دفاعيا وقديما، فقد حققت الحالة المثالية لقوات مسلحة أقل في الإمكانيات، أهدافها على قوات مسلحة أعلى في الإمكانيات، وبالتالي جرى فرض السلام".



