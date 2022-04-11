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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

التفاوض واﻹقناع .. ورشة عمل بـ جامعة حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

عقدت وحدة التضامن الاجتماعي جامعة حلوان ورشة عمل "اﻹقناع والتفاوض"، وذلك بالتعاون مع اﻹدارة العامة لرعاية الشباب و مركز رصد لدراسة المشكلات المجتمعية بجامعة حلوان، جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ، والدكتورممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، وتحت إشراف الدكتور صلاح هاشم مستشار وزير التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية ومنسق عام وحدات التضامن اﻹجتماعي بالجامعات، والدكتورة سناء حجازي مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية ومنسق الجامعة مع وحدة التضامن اﻹجتماعي بالجامعة.

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وأشار الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة إلي دور الجامعة في عقد الدورات التدريبية التي تلعب دوراً هامَّاً وكبيراً في تنمية المهارات لدى الأشخاص، حيث تُساعد هذه الدورات في تطوير الذات وبناء الثقة بالنفس، بالإضافة إلى تحسين المستوى المهاري للفرد؛ كما تهدف إلى توسيع قاعدة المعرفة لدى جميع المتدرِّبين، وتعليمهم بعض المهارات الجديدة، وتطوير مهاراتهم.

واوضحت الدكتورة سناء حجازى مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية أهمية البرامج التدريبية للطلاب في إكسابهم المهارات اللازمة لسوق العمل ،والمهارات الحياتية التي تفيدهم في بناء شخصية إيجابية  لتنمية المجتمع.

وقد حاضر في ورشة العمل الدكتور باسم يوسف الاستاذ المساعد  بقسم تنظيم المجتمع بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان.

وهدفت ورشة العمل إكساب الطلاب المعارف والمهارات اللازمة ليصبحوا قادرين علي بناء شخصياتهم واﻹقناع والتفاوض ﻹدارة شئون حياتهم بكفاءة، حيث يكون الطالب نهاية الورشة ملم بمهارات وأدوات وإستراتيجيات اﻹقناع والتفاوض ويكون لديه المعرفة بمفاهيم  اﻹقناع والتفاوض.

تضمنت ورشة العمل الحديث عن مفهوم اﻹقناع ومفهوم التقاوض، والفرق ما بين اﻹقناع  والتفاوض، أهمية اﻹقناع والتفاوض في بناء شخصية اﻹنسان وفي حياته، المهارات واﻷدوات المستخدمة في اﻹقناع والتفاوض، اﻹستراتيجيات المستخدمة مع كل من اﻹقناع والتفاوض، ومتي يكون التفاوض ناجحاً .

عقدت الورشة بحضور هشام عزت منسق وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة، الاستاذ محمد محمود القريشي مسئول الحماية والتمكين بالوحدة، والاستاذة شيماء محمد مسئول التوعية بالوحدة.

وحدة التضامن الاجتماعي جامعة حلوان اﻹقناع والتفاوض اﻹدارة العامة لرعاية الشباب المشكلات المجتمعية Jobs Education

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